S�b, 16 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado16/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
política

Leci Brandão é internada com sintomas gripais em São Paulo sem previsão de alta

Um novo boletim médico está previsto para ser divulgado neste sábado, 16

Reportar Erro
Leci BrandãoLeci Brandão - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A cantora e deputada estadual Leci Brandão, de 80 anos, foi internada na manhã desta sexta-feira, 15, em um hospital na cidade de São Paulo, após apresentar sintomas gripais. A informação foi divulgada por meio do perfil oficial da parlamentar, filiada ao PCdoB-SP, nas redes sociais.

De acordo com a nota publicada, Leci está realizando exames para investigar o quadro respiratório. "Leci apresenta sintomas gripais e está realizando exames para investigar o quadro respiratório. O estado clínico da parlamentar é estável, mas sem previsão de alta", informou o comunicado.

Segundo a assessoria de imprensa da artista, um novo boletim médico está previsto para ser divulgado neste sábado, 16.

Leia também

• PF vai investigar emenda de R$ 6 milhões de deputado do PL

• Motta vê "ambiente" para volta de aval legislativo a inquérito contra deputado

• Deputado protocola PEC contra privilégios no poder público



Ainda não há informações sobre o tempo de internação ou se a parlamentar seguirá realizando exames nos próximos dias. Por ora, a recomendação médica é de observação e acompanhamento do quadro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter