ELEIÇÕES 2026 Legado de Bolsonaro foi trazer Lula de volta, diz Eduardo Leite em SP Governador do Rio Grande do Sul participou de evento ao lado de Ronaldo Caiado, de Goiás, e Ratinho Jr., do Paraná; os três são pré-candidatos à Presidência da República

O governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato à Presidência da República, Eduardo Leite (PSD), criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 9, durante palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Para Leite, o legado do capitão reformado foi trazer Lula de volta ao Palácio do Planalto.

Ele falou aos líderes de entidades comerciais e empresários ao lado dos demais pré-candidatos do PSD, os governadores Ratinho Júnior (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Também compareceu o líder do partido, Gilberto Kassab, e o secretário extraordinário de Projetos Estratégicos de São Paulo, Guilherme Afif Domingos (PSD).

"O legado de Bolsonaro foi trazer Lula, que estava politicamente inviabilizado, de volta", disse o governador gaúcho. "Talvez o de Lula, se insistir na agenda de dividir, seja trazer o outro lado do grupo político de volta", afirmou referindo-se ao crescimento do senador e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nas pesquisas eleitorais.

Nesse sentido, Leite afirmou ainda que os levantamentos devem ser "menos vistos" pela intenção de votos e mais pelo "sentimento" do eleitor brasileiro. Ele salientou que as pesquisas mostram que "os dois principais protagonistas" da eleição também são altamente rejeitados e há espaço para o surgimento de "uma candidatura nova".

"A intenção de votos reproduz aquilo que o eleitor conhece. E conhece o nome de uma família que tem uma marca, conhece o atual presidente, que vai para sua sétima eleição", continuou o gaúcho "É natural que eles tenham hoje liderança. Os eleitores não conhecem o cardápio público que vai ser colocado a eles no processo eleitoral."

Leite afirmou que é possível dialogar simultaneamente com uma esquerda não lulista e uma direita não bolsonarista. Segundo ele, diferentemente do que ocorria no passado - quando a divisão entre esquerda e direita se dava principalmente a partir da visão sobre o papel do Estado na economia, se mais ou menos estatizante -, hoje os eleitores tendem a se posicionar a partir de determinadas causas e bandeiras.

Na avaliação dele, essas pautas não são inconciliáveis. O político argumentou que há, nesse campo da esquerda não lulista, uma preocupação legítima com políticas culturais, respeito à diversidade e inclusão, o que não impediria a aproximação com uma direita não bolsonarista que defende segurança pública mais firme, um Estado mais enxuto e maior valorização do empreendedorismo.

Nesse sentido, o chefe do Executivo gaúcho listou algumas das pautas que defenderá nas eleições deste ano, como a defesa de que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deveriam ter idade mínima de 60 anos para assumir o cargo.

Ele afirmou ainda que políticas sociais não se sustentam caso o Estado amplie gastos sem que haja crescimento econômico capaz de financiá-las.

De acordo com Leite, o aumento das despesas públicas sem expansão da economia tende a gerar endividamento e juros mais altos, drenando recursos que poderiam ser direcionados a investimentos privados. Nesse contexto, disse acreditar em um Estado "menos gastador", com maior eficiência no uso do orçamento

No entanto, o gaúcho criticou a ideia de que o governante deve ser apenas um gestor e não um agente político. Ele disse sempre ter refutado essa visão e argumentou que, quanto mais ambiciosa for a agenda de reformas e de gestão de um governo, maior será a necessidade de articulação política para viabilizar mudanças.



