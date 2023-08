A- A+

STF Legião Urbana a Capital Inicial: festa da posse de Zanin no STF será terá por banda de juiz cantor Magistrado do TJDF Carlos Alberto Martins Filho é vocalista de banda Solange, responsável pela animação do evento que acontece após cerimônia na Corte

Com a lista de convidados composta em sua maioria por magistrados e personalidades ligadas ao Judiciário, a festa em comemoração à posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, nesta quinta-feira, também terá a trilha sonora comandada por um juiz.

A banda que vai se apresentar no evento tem como vocalista Carlos Alberto Martins Filho, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) e atual presidente da Associação dos Magistrados (Amagis) do DF. Como informou a colunista Mônica Bergamo, da “Folha de S. Paulo”, a promessa é de um repertório com hist do rock anos 80 e 90, como Capital Inicial e Legião Urbana.

A banda de Carlos Alberto Martins, de nome Solange, já é conhecida do universo judiciário e participou de outros eventos da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), responsável pela organização da festa de Zanin. Em suas redes sociais, o juiz divide espaço entre postagens relacionadas ao trabalho nos tribunais com cortes de suas aprestações do grupo, composto ainda pelos músicos Helder Cunha, Marcus Valladão, Thiago Sales Amaral e Everton França.

Antes, acontece uma cerimônia oficial no STF para 350 convidados, entre autoridades da República e pessoas da sua cota pessoal — a primeira grande solenidade para empossar um novo integrante da Corte desde o início da pandemia, em 2020. Realizada no próprio Supremo, a sessão solene tem um rito próprio, protocolar, e não deve durar mais do que meia hora.

Na lista de convidados figuram, além dos ministros da Corte em exercício e aposentados, autoridades como presidentes da República, Câmara, Senado, e tribunais superiores.

