A- A+

EUA Legisladores americanos estão dispostos a dialogar ante iminente 'shutdown' O Congresso tem até terça-feira (30) para aprovar um orçamento e evitar a suspensão das operações governamentais por falta de verba

Legisladores americanos declararam-se, neste domingo (28), "abertos ao diálogo" para evitar o iminente bloqueio orçamentário do governo federal, após a administração de Donald Trump ameaçar demissões maciças caso não haja um acordo.

O Congresso tem até terça-feira (30) para aprovar um orçamento e evitar a suspensão das operações governamentais por falta de verba, o que também é conhecido como fechamento ou "shutdown".

Trump está "aberto ao diálogo" e "quer agir de boa-fé", afirmou o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, à emissora Fox News.

No entanto, Johnson não respondeu explicitamente à pergunta sobre se as negociações entre ambos os partidos, atualmente em um impasse, ocorreriam na reunião de segunda-feira.

Trump já havia cancelado um encontro com a oposição democrata na semana passada.

"Esta reunião é um primeiro passo, mas [...] precisamos de negociações sérias", declarou Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, neste domingo em entrevista à NBC.

"Queremos encontrar um consenso bipartidário [...] que realmente satisfaça as necessidades do povo americano em matéria de saúde, segurança e bem-estar econômico", disse Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes.

"Espero que evitemos o 'shutdown'", acrescentou ele neste domingo à emissora ABC.

O partido de Trump tem maioria em ambas as Casas do Congresso, mas, devido às regras do Senado, deve negociar com os democratas para garantir pelo menos sete votos entre os seus senadores.

Os democratas exigem que os republicanos restabeleçam centenas de bilhões de dólares em gastos com saúde.

Por outro lado, os republicanos argumentam que seu plano de despesas temporário, que financia o governo até o final de novembro, é o único em discussão.

Em março, diante da ameaça de um bloqueio governamental, os republicanos se recusaram a dialogar com os democratas sobre cortes orçamentários e demissões de milhares de funcionários públicos.

Dez senadores democratas, incluindo Schumer, então votaram relutantemente a favor do projeto de lei republicano para evitar o "shutdown".

O chamado fechamento do governo implica na suspensão temporária de grande parte dos serviços federais, dos salários de centenas de milhares de funcionários governamentais, problemas no tráfego aéreo e uma interrupção significativa nos pagamentos da seguridade social.

As batalhas por bloqueios orçamentários do governo federal tornaram-se uma característica habitual da política americana tanto em governos republicanos quanto democratas, em uma Washington cada vez mais polarizada.

Veja também