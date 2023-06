"Lei Luiz Gonzaga vai resgatar o autêntico forró", diz o cantor Alcymar Monteiro. Veja os detalhes

A- A+

Após ter a primeira batalha vencida, na última quarta-feira, com a aprovação do regime de urgência na tramitação da Lei Luiz Gonzaga, o forrozeiro Alcymar Monteiro acredita que, ainda neste mês de junho, os nordestinos poderão ter uma legislação que vai resgatar a tradição do São João da região.

Em entrevista à Folha, Alcymar, que integrou ativamente a comitiva de músicos nordestinos que junto com o autor do PL 3083/2023, o deputado Fernando Rodolfo (PL), trabalhou duramente em defesa da aprovação da matéria em Brasília, esta semana, acredita que a sua aprovação vai ocorrer sem dificuldades. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve marcar a votação do PL nos próximos dias, antes do recesso parlamentar.

“Não tenho dúvida nenhuma que a lei será aprovada. Em conversa com as lideranças da Câmara, nos informaram que a votação deve acontecer em bloco, porque trata-se de uma lei que beneficia todos os artistas ligados a Luiz Gonzaga. Será uma grande vitória do povo forrozeiro, nordestino e brasileiro”, vibra o cantor.

Pelo projeto feito pelo deputado Fernando Rodolfo (PL) em parceria com representantes da classe artística, 80% das verbas públicas de festas juninas deverão ser destinadas para a contratação de artistas, bandas e expressões ligadas ao forró e à cultura regional.

“É um projeto que não exclui outros artistas, pois estipula que 20% dos recursos públicos podem ser utilizados para a contratação de músicos que não sejam nordestinos. Porém, oferta para nós, nordestinos, a garantia que o maior recurso público será direcionado para a contratação dos artistas que de fato representam a cultura do Rei do Baião, a cultura e a tradição nordestina”, explica Alcymar, complementando que a nova legislação não se restringe à música.

“Economicamente, a gente sabe que tem grupos organizados tentando destruir nossa cultura, fazendo do forró uma matéria de ontem. O forró é rico, é gênero, é de hoje, de amanhã, é de sempre. Não é só a música não, mas tudo que se refere ao nordeste está dentro dessa lei que será um resgate definitivo da cultura do Nordeste, economicamente falando”, destaca o forrozeiro.

De acordo com Alcymar, embora as principais lideranças políticas do Nordeste, como as das cidades com tradição na realização do São João, como Campina Grande e Caruaru, por exemplo, não terem saído em defesa de um projeto tão impactante para a economia local, a aprovação da lei Luiz Gonzaga só irá trazer benefícios.

“Nós aqui não somos contra a ninguém, só pedimos que respeitem a nossa etnia e o poder cultural que nós temos. Então, quando o projeto virar lei, ela terá que ser cumprida e a nossa cultura terá que estar presente nos polos juninos do Nordeste. Portanto, não acredito que nenhum líder político seja contra a um projeto que é bom para eles também, afinal, vai evitar a evasão de recursos do Nordeste para outros estados”, pontua.

Veja também

