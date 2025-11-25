A- A+

GOVERNADOR DO RS Leite concorda com prisão de Bolsonaro 'do ponto de vista jurídico' e lamenta cenário polarizado Governador do Rio Grande do Sul participa de um jantar que reúne lideranças políticas em São Paulo nesta segunda-feira

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), declarou nessa segunda-feira (24) que concorda com a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, a tentativa de queimar a tornozeleira eletrônica justifica a medida do ministro Alexandre de Moraes, referendada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Do ponto de vista técnico-jurídico, parece que a tentativa de violação da tornozeleira justifica a prisão. Agora, do ponto de vista político-institucional do país, eu não posso deixar de lamentar mais uma vez que a gente viva um momento como esse, fruto desse tensionamento, da polarização radicalizada", afirmou o governador, que participa de um evento do Grupo Voto, em São Paulo.

Leite procurou se colocar como uma alternativa à polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), estratégia que tem adotado desde que migrou para o PSD. Ele enfrenta internamente a concorrência de Ratinho Júnior, governador do Paraná, para ser candidato a presidente. Ratinho, assim como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), propagam discurso alinhado com o bolsonarismo.

"Essa direita mais radicalizada, capitaneada por Bolsonaro, nunca trabalhou na lógica de construir realmente esse Estado mais leve, mais enxuto e de maior prosperidade para quem empreende. Simplesmente trabalhou para tentar destruir o adversário. Eu espero que a gente possa, a partir dos próximos meses, caminhar por um caminho que nos leve a uma candidatura que permita a construção de um país diferente".

Ele não descartou, contudo, apoio a Tarcísio ou Ratinho a depender das articulações políticas e disse considerar natural divergência com os demais a respeito da situação de Bolsonaro. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, é um entusiasta da candidatura de Tarcísio, de quem é secretário estadual de Governo.

