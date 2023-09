A- A+

BRASIL Leite condensado, ingresso grátis e Michelle em vídeo: 1º CPAC após o fim do governo Bolsonaro Evento conservador reuniu políticos bolsonaristas como Nikolas Ferreira e Romeu Zema; partido do ex-presidente patrocinou entradas gratuitas

De distribuição de leite condensado com o rosto de Jair Bolsonaro (PL) a palestras de políticos conservadores, o CPAC Brasil — sigla que em inglês significa Conferência de Ação Política Conservadora — ocorreu neste final de semana em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

A primeira edição do evento após o final do governo de Bolsonaro foi patrocinada pelo partido do ex-presidente. Por meio da fundação Instituto Álvaro Valle, associada ao PL, as entradas para o congresso, antes custeadas em R$ 249, foram disponibilizadas de forma gratuita.

No sábado, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo) em uma tentativa de acenar ao eleitorado falou sobre a necessidade da união da direita. Neste momento, no entanto, foi interrompido por um dos espectadores. A mulher disse, aos gritos, que havia sido demitida da Companhia de Saneamento do estado, Copasa, por não ter se vacinado contra a Covid-19. Os presentes vaiaram o chefe do Executivo que, logo, terminou seu discurso.

Outros políticos bolsonaristas como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Hélio Lopes (RJ), Júlia Zanatta (SC), Tenente-Coronel Zucco (RS), Gustavo Gayer (GO) e André Fernandes (CE) palestraram para apoiadores. Na participação do filho do ex-presidente, um vídeo da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro foi exibido. A presidente nacional do PL Mulher aproveitou a ocasião para fazer um discurso anti-aborto.

"A esquerda, com todo seu aparelhamento, tenta legalizar o assassinato de crianças por meio do aborto. Quer liberar as drogas e destruir as famílias e faz de tudo para calar as vozes que lhe são contrárias" disse Michelle neste domingo.

A ex-primeira-dama também criticou o governo Lula (PT) que, de acordo com ela, estaria do lado oposto ao da família, tentando "ideologizar" estudantes, aumentar impostos e legalizar as drogas.

Assim como sua esposa, o próprio ex-presidente participou do evento de forma remota. Na ocasião, comentou as eleições do ano que vem na capital de São Paulo. Segundo ele, o PL enfrenta "alguns problemas". Até o momento, ainda não está certo se o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), receberá o apoio da sigla já no primeiro turno.

"Temos eleições municipais no ano que vem e estamos acertando o partido. Nesse caminho, vão aparecendo alguns problemas. Conversei com o nosso presidente (Valdemar Costa Neto, dirigente nacional do PL) na semana passada e, se Deus quiser, vamos resolver a questão do Ceará. Também pintaram alguns problemas em São Paulo" afirmou Bolsonaro.

Leite condensado

Além da presença em vídeo, o ex-presidente foi representado em latas de leite condensado personalizadas que foram distribuídas no evento. O rótulo do produto foi personalizado com o rosto de Bolsonaro e os dizeres "nosso eterno presidente desde 2019".

No canto da embalagem, também foi escrito o lema dos conservadores "Deus, Pátria, Família e Liberdade".

Veja também

STF Empresa da família de Lira atuou em obra da Codevasf com emenda de R$ 1,1 m do presidente da câmara