Eleições 2026 Leite diz que candidatura alternativa a Lula e Bolsonaro é condição de fusão do PSDB e outra legenda Governador do RS disse que união não será fim do partido; negociação ocorre com MDB e PSD

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta quarta-feira que foi estabelecida uma condição nas negociações para a fusão do PSDB com outra legenda: o compromisso com uma candidatura à Presidência alternativa a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

O partido está em conversas com o MDB e o PSD. O presidente tucano, Marconi Perillo (GO), disse que uma definição deve ocorrer ao longo de março.

— Nós queremos ajudar o país a construir um projeto nacional alternativo a esse que está aí. Então, quando a gente parte para uma discussão com as outras agremiações, nós temos essa preocupação. Qual será o caminho que pretendem conduzir? Seguramente, se observarmos nessas agremiações partidárias uma disposição de constituir apoio ao atual governo ou ao grupo que hoje está na polarização, mais ligado ao ex-presidente da República, Bolsonaro, se essa agremiação tiver essa disposição, já não há discussão do nosso lado, não há possibilidade de avançar nessa direção.

E completou:

— Nosso propósito é ter um projeto alternativo, com o melhor nome, com o melhor quadro que se revele para isso, no momento apropriado a ser definido para a eleição de 2026. Esta é uma das condições que nós constituímos, sem a necessidade de algum quadro do atual PSDB liderar esse processo.

Leite ainda negou que uma possível fusão seja o fim do PSDB e disse que a união com uma outra legenda terá que preservar princípios e valores do partido.

— Não se está encaminhando o fim do PSDB. O que se está discutindo é justamente um caminho em que, nas regras e no contexto atual que a gente vive do sistema político eleitoral brasileiro, possamos ter as ideias do PSDB fortalecidas, seja no formato de uma federação, eventualmente, fusão ou outro formato de integração dos partidos.

