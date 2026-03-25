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ELEIÇÕES 2026 Leite diz que fica no governo do RS caso Kassab escolha Caiado como pré-candidato a presidente Governador gaúcho está em São Paulo e vai se reunir com presidente do PSD para decidir seu futuro político

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou nesta quarta-feira (25) que vai permanecer no comando de seu estado até o fim do ano caso o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, escolha Ronaldo Caiado como pré-canditado a presidente da República.

Ele concedeu entrevista ao desembarcar na capital paulista no aeroporto de Congonhas e terá uma reunião com o cacique do partido ainda na tarde desta quarta-feira (25)

Na terça-feira (24) o governador de Goiás esteve com Kassab em São Paulo e "só manifestou a sua disposição, a sua motivação em ser candidato, o que é muito bom", disse Kassab, que não confirmou qual nome será o escolhido do partido, apesar da preferência por Caiado, segundo aliados.

"A eleição mais importante até aqui para mim foi a de 2022, que me escolheu governador do Rio Grande do Sul, pela primeira vez um governador reeleito na história do Rio Grande do Sul. Se eu vou deixar o meu mandato é para algo maior, que é concorrer a presidente da República num contexto que o Brasil precisa de uma alternativa. Se não houver essa possibilidade, eu permaneço no cargo até o final do meu mandato", disse Leite, que descartou, por ora, uma eventual mudança de partido.

"Não estou trabalhando com a hipótese de troca de partido, insisto que o PSD vai ter agora o momento de definir como ele se apresenta para o Brasil. Vai ser a primeira eleição presidencial com um candidato do PSD. A gente vai escolher a forma de nos apresentarmos ao país se nós queremos ser efetivamente alternativa à polarização ou se a gente vai disputar em um dos polos os votos dos eleitores que já parecem estar se consolidando naqueles polos", ressaltou Leite.

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