Política Leite diz que PSD precisa apressar definição de candidato à Presidência Kassab definiu o dia 15 de abril como prazo, mas partido pode antecipar

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), um dos presidenciáveis do partido, disse que a legenda precisa apressar a definição de quem vai ser o candidato ao Palácio do Planalto.

O presidente da sigla, Gilberto Kassab, chegou a anunciar que a escolha seria divulgada até dia 15 de abril, mas a escolha pode acontecer antes.

— Entendo que não pode demorar. Do meu lado, acho importante que se defina antes do prazo de desincompatibilização — disse Leite ao GLOBO.

Se quiser ser candidato a qualquer cargo nas eleições de 2026, Eduardo Leite precisa renunciar ao cargo de governador até o dia 4 abril. Caso ele não seja escolhido como candidato a presidente, um dos caminhos avaliados é disputar o Senado.

O prazo de desincompatibilização também se aplica aos outros pré-candidatos do PSD, os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e de Goiás, Ronaldo Caiado.

O governador do Rio Grande do Sul enfrenta dificuldades para viabilizar o seu vice, Gabriel Souza (MDB), como candidato à sucessão. Ele enfrenta uma forte concorrência do bolsonarismo no estado e tem dificuldades para fechar alianças com outras legendas.

Da mesma forma, Ratinho também não conseguiu definir ainda quem será o seu candidato à sucessão no Paraná. Ele deseja escolher um nome do PSD, mas há uma disputa interna que pode desarticular sua base aliada de partidos.

Caiado, por sua vez, tem uma situação mais confortável. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), tem acordos adiantados com os partidos. Há, no entanto, atritos com o PL, que tem força no estado e tem se dividido entre uma aliança ou não com o grupo de Caiado.

Mais cedo, Leite divulgou nas redes sociais uma carta intitulada “Manifesto ao Brasil”, em que critica a polarização.

De forma semelhante, Ratinho Júnior divulgou no final de fevereiro um vídeo em que mostra ações feitas no governo do Paraná, afirma que “em 2026 é hora de virar a página do Brasil” e com críticas a “brigas ideológicas que não levam a lugar nenhum”.

Leite, Ratinho e Caiado participam nesta sexta de um evento em São Paulo articulado por Kassab em que vão discutir as propostas da sigla para a eleição presidencial.

Já com o pré-candidato definido, o PSD planeja intensificar o diálogo com outras legendas. Integrantes de outros partidos têm visto com desconfiança a intenção de Kassab de ter candidato presidencial, mas com um nome definido a sigla prevê que naturalmente haverá contato com mais siglas.

Mesmo assim, a cúpula do PSD tem dito que a procura a outros partidos pode ser feita individualmente por cada pré-candidato já nessa fase em que não está definido quem vai ser o escolhido.

