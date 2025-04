Eduardo Leite diz que PSDB resolverá futuro até o fim deste mês

A- A+

O PSDB deverá tomar uma decisão quanto ao seu futuro até o final deste mês, segundo disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deseja disputar a eleição presidencial de 2026. Em março, o tucano admitiu pela primeira vez que poderia deixa o partido para viabilizar a candidatura.

— Estamos discutindo internamente. O que nos estabelecemos como um prazo é até o final do mês de abril para ter uma posição conjunta do partido. Se o partido vai se movimentar para fazer uma fusão, uma incorporação ou algum outro instrumento que dê a ele relevância. Estou acompanhando esses debates e a minha decisão individual vai acontecer depois disso — disse Leite.

Leite já recebeu um convite para se filiar ao PSD, assim como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que concluiu a mudança de sigla em março. No entanto, no partido ele não teria espaço para disputar a presidência, já que o PSD tende a lançar o governador do Paraná, Ratinho Júnior, ao cargo ou apoiar a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

— O PSDB abriu uma conversa para dentro sobre fazer um movimento conjunto dos seus membros. Não é fácil porque existem muitas questões regionais — disse Leite.

Em entrevista à coluna de Bela Megale, o governador gaúcho disse que não descarta concorrer a uma cadeira no Senado ou compor com outro nome:

— Ainda é prematuro cravar qualquer definição. Como “plano”, o olhar para a Presidência é absolutamente natural, especialmente considerando a busca por uma alternativa à atual polarização. Mas, até por isso, antes de planejar ser candidato, quero ajudar a construir esse caminho alternativo. Se houver outro nome que melhor possa cumprir esse papel, devido às circunstâncias, não temo dificuldade de compor — disse Leite.

