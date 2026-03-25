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ELEIÇÕES 2026 Leite se reúne com Kassab após PSD encaminhar candidatura de Caiado Dirigente esteve com governador de Goiás ontem; segundo o GLOBO apurou, chefe do Executivo gaúcho já avisou aliados que deve disputar o Senado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), se reúne nesta quarta-feira com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, já sob um cenário praticamente definido dentro do partido a favor da candidatura de Ronaldo Caiado ao Planalto em 2026. Segundo interlocutores, o encontro em São Paulo deve servir para alinhar a decisão e discutir o papel de Leite no novo desenho eleitoral da sigla.

A escolha por Caiado foi encaminhada durante reunião entre ele e Kassab nesta terça-feira, em um café da manhã que destravou as últimas resistências internas. Com a desistência de Ratinho Júnior da disputa presidencial, o governador de Goiás passou a ser visto na cúpula do partido como o único nome com disposição e condições políticas para levar adiante uma candidatura nacional.





A conversa com Leite é tratada como uma etapa de acomodação antes do anúncio oficial. Interlocutores afirmam que Kassab busca evitar desgastes e manter o governador gaúcho integrado ao projeto do PSD, mesmo que fora da cabeça de chapa.

Nos bastidores, o próprio Leite já ajusta sua estratégia. De acordo com relatos feitos ao Globo, ele avisou aliados que deve disputar uma vaga ao Senado. Publicamente, no entanto, tem se mantido pré-candidato ao Palácio do Planalto e se dito "pronto" para o desafio, caso seja o desejo do partido.

Desde o início das articulações, aliados destacam uma diferença de postura entre os dois governadores. Enquanto Caiado atuou ativamente para viabilizar sua candidatura, tendo inclusive deixado o União Brasil por uma perspectiva de consolidar seu nome, Leite manteve uma posição mais cautelosa, sem entrar de forma incisiva na disputa.

A expectativa no PSD é que o anúncio do candidato ocorra ainda nesta semana, embora Kassab tenha indicado que pode deixar a decisão para a próxima, dentro do prazo que colocou de até o fim de março.

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