A- A+

ELEIÇÕES 2026 Leite sobe o tom contra Bolsonaro e destoa de Ratinho e Caiado em evento de presidenciáveis do PSD 'Grande legado do Bolsonaro foi trazer o Lula de volta', disse governador do Rio Grande do Sul durante encontro em São Paulo nesta sexta

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, endureceu o discurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em um painel com os outros dois presidenciáveis do PSD, na noite desta sexta-feira, 6. O político disputa a preferência do presidente do partido, Gilberto Kassab, para se viabilizar no pleito contra Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), em outubro.

— Eu não acredito em mitos e salvadores da pátria — disse Leite, que acrescentou: — O grande legado do Bolsonaro foi trazer o Lula de volta.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás que promete oficializar a entrada no partido no próximo dia 14 de março, e Ratinho Júnior, governador do Paraná, seus colegas de PSD, demonstram afinidade pública com Flávio. Participam regularmente, por exemplo, de atos bolsonaristas na Avenida Paulista, em São Paulo, e antecipam apoio ao rival num eventual segundo turno contra o PT.





— Não adianta simplesmente querer tirar o PT. Porque, se for para colocar um mau gestor, sem capacidade, sem habilidade política, sem empatia, sem disposição de fazer transformações profundas, o PT volta depois. Ficou claro isso com Bolsonaro. Não houve entregas para a sociedade — completou o gaúcho.

O painel reuniu centenas de pessoas num clube da zona sul de São Paulo. Kassab promete definir quem será o representante nas urnas até o dia 15, mas não descarta antecipar o anúncio.

Veja também