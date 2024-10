A- A+

Léo Moraes (Podemos) será o novo prefeito de Porto Velho, em Rondônia.

Com 92,89% das urnas apuradas, ele liderou a votação, com 56,27% dos votos válidos, seguido da concorrente do União, Mariana Carvalho, com 43,73% dos votos.

