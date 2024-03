Lewandowski chama deputado para conversar, e convocação para falar de Mossoró deve ser adiada

A- A+

A decisão sobre a convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pela Câmara para dar explicações sobre a fuga de presos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, deve ser adiada. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Alberto Fraga (PL-DF), afirmou ao Globo que vai conversar com os colegas e retirar, por ora, os requerimentos da lista de votação. A previsão era que eles fossem apreciados já nesta terça-feira, quando a comissão faz sua primeira reunião do ano.

O movimento acontece após o ministro chamar o deputado para uma audiência. Segundo Fraga, já havia um pedido de conversa com Lewandowski, mas o governo decidiu antecipar o encontro. “Seria um exagero votar a convocação antes de falar com o ministro. Como agendaram para hoje no fim do dia, pedirei aos colegas a compreensão para retirar da pauta momentaneamente”, disse Fraga.

Há três requerimentos de convocação e um convite para que o ministro da Justiça compareça à Câmara e dê explicações sobre a fuga de presos em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os criminosos, que escaparam da penitenciária de segurança máxima, ainda não foram encontrados.

O episódio causou embaraço ao governo e vem turvando os planos iniciais de Lewandowski à frente da pasta. A fuga dos presos completará um mês nesta semana. Integrantes da oposição querem usar o caso para pressionar o governo.

