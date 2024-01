A- A+

Brasil Lewandowski e Dino fazem reunião de transição pela primeira vez no Ministério da Justiça Ex-integrante do STF foi nomeado oficialmente nesta segunda-feira e toma posse em 1º de fevereiro

O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se reúne pela primeira vez nesta terça-feira (23) com seu antecessor, Flávio Dino, para discutir a transição da pasta.

Anunciado no dia 11 deste mês, Lewandowski teve sua nomeação publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22). A posse do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) está marcada para 1º de fevereiro.

Lewandowski já começou a montar a equipe que comandará na pasta. Ele convidou o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) — área que garantiu ser sua prioridade. Sarrubbo é próximo do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Conforme mostrou O Globo, Lewandowski tem mantido contato direto com Dino para tratar das mudanças no ministério. Os dois devem se reunir nesta terça-feira às 14h no Ministério da Justiça.

Dino foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal após aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber. Ele tomará posse na Suprema Corte em 22 de fevereiro.

