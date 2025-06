Lewandowski pede investigação da PF sobre mulher que gritou "Lula ladrão"

A- A+

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enviou um pedido à Polícia Federal para que instaure um inquérito contra uma mulher que gritou "Lula Ladrão" em frente à casa de Lula. O episódio teria ocorrido em 8 de abril, em São Paulo.

Procurada, a Polícia Federal não informou se abriu ou não a investigação. A investigação apuraria crime contra a honra, cuja pena é de dois a seis meses de prisão.

De acordo com o artigo 141 do Código Penal, a punição pode ser aumentada em um terço se o delito for cometido contra "o presidente da República, chefe de governo estrangeiro ou contra os presidentes do Senado, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal".

Cabe ao Ministério da Justiça protocolar pedidos de investigação relacionados ao presidente.

