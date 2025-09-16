A- A+

MINISTRO DA JUSTIÇA Lewandowski rebate críticas sobre ausência de peritos e agentes de trânsito em PEC da Segurança Ministro da Justiça foi o primeiro a ser ouvido na comissão especial da Câmara que discute o projeto

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, rebateu nesta terça-feira críticas sobre algumas corporações, como a de peritos, agentes de trânsito e agentes socioeducativos, terem ficado de fora da PEC da Segurança Pública, que aumenta o papel da União na elaboração de diretrizes e políticas da área. Segundo Lewandowski, a decisão sobre qual entidade deve virar ou não "polícia autônoma" cabe aos parlamentares - a quem cabe aprovar a proposta de emenda constitucional.

— Uma questão que vai ser levada ao nosso relator que é a inclusão de outras categorias como agentes policiais autônomos. Eu acho isso uma questão difícil e política. Os peritos, por exemplo, querem se tornar uma polícia autônoma. (...) Mas há uma pretensão de outras categorias que querem ser polícia, como os agentes socioeducativos, agentes de trânsito. Nada contra, mas eles vão ser policiais também? Vocês que vão decidir. Eu sei que a Receita federal, os vigilantes privados, agentes do Ibama e Funai [também querem]. Todo mundo quer ser policial. Daqui a pouco vamos ter mais polícias do que policiados. Cabem a vossas excelências decidir quem vai ser polícia — afirmou Lewandowski durante a sessão da comissão especial da Câmara que debate a PEC.

Lewandowski foi a primeira autoridade a ser ouvida no colegiado e compareceu à audiência como convidado. O encontro ocorreu sem intercorrências.

A inclusão de novas corporações no texto da PEC é um dos pleitos que pode travar a tramitação do projeto no Congresso. Por enquanto, a PEC delimita as atuações da Polícia Federal, das Polícias Civis e Militares, das Polícias Penais Federal e Estaduais, das Guardas Civis Municipais e dos bombeiros.

O ministro da Justiça também aproveitou a sua fala para ressaltar que a PEC é "apolítica" e "não traz nenhuma inovação" em relação ao projeto do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), aprovado pelo Congresso em 2018 durante o governo Temer.

— O SUSP foi gestado no governo Michel Temer, não tem conotação político partidária, é um projeto absolutamente técnico — afirmou Lewandowski, lembrando que na época do emedebista não houve tantas críticas à proposta.

Durante a sessão, Lewandowski também respondeu a queixas de deputados sobre a falta de orçamento para a segurança pública e se declarou um "fã" da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que passaria a ser chamada de Polícia Viária Federal, conforme o texto.

— Nós tivemos 500 milhões de verbas cortadas, queremos lutar para o aumento do efetivo. É um cobertor de pobres, puxa de um lado e descobre de outro — afirmou Lewandowski, reconhecendo o problema de falta de verba para a área. Para o ministro, ao constitucionalizar os fundos de segurança pública e penitenciário, a PEC blinda esses orçamentos de serem contingenciados "com apenas uma canetada".

Esta é a quinta vez que o ministro da Justiça comparece a uma comissão na Câmara. Em abril,, uma audiência que ouviu o ministro acabou sendo interrompida em razão de uma discussão acalourada entre deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Gilvan da Federal (PL-ES).

Nesta terça-feira, o ministro da Justiça afirmou que estava "honrado" com o convite dos deputados, mas não admitiria ofensas à sua honra.

— Já tive a honra de presidir os três Poderes da República. Quero ser respeitado, não vou admitir nenhuma aleivosia. (...) Respeito muito (a imunidade parlamentar para manifestar opinião) e acho que é fundamental para a democracia, mas essa imunidade tem limites quando se diz respeito a crimes contra a honra — disse o ministro.



Assassinato de ex-delegado de São Paulo

Antes do início da sessão, o ministro da Justiça classificou como "brutal" o homicídio do ex-delegado-geral da Polícia Civil de Sâo Paulo Ruy Ferraz Fontes, ocorrido na noite de ontem na Praia Grande (SP). Ele também colocou as forças federais "à disposição" do governo de São Paulo para ajudar a esclarecer o crime.

— Muito nos preocupa. Foi um assassinato brutal e nos mostra o nível de violência que grassa aqui no Brasil e em outros países — afirmou o ministro da Justiça, que complementou:

— Liguei ao governador prestando a minha solidariedade pessoal. Nós nos colocamos à disposição do Estado, principalmente no que diz respeito à Polícia Científica, com [banco de dados de] DNA, balística, informações. As investigações estão em aberto, não temos nada de concreto ainda. Com certeza elas serão bem conduzidas pela Polícia Civil de São Paulo — complementou o ministro, dizendo que o governo federal atuará "neste momento" como "coadjuvante" nas investigações.

— Nós estamos à inteira disposição como coadjuvantes — disse Lewandowski durante a sessão na Câmara, que realizou um minuto de silêncio em homenagem ao ex-delegado.

Veja também