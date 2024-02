A- A+

MINISTRO Lewandowski se reúne com Lira após recados do presidente da Câmara ao governo Ministro chegou e saiu da Casa Legislativa, dizendo que se tratava de "apenas uma visita de cortesia"

Recém-empossado ministro da Justiça, Ricardo Lewandowsk decidiu ir nesta terça-feira (6) à Câmara dos Deputados para um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o único chefe de um Poder que não compareceu à cerimônia de posse do ex-ministro da Justiça realizada na semana passada.

Lewandoswki chegou e saiu da Casa Legislativa, dizendo que se tratava de "apenas uma visita de cortesia" e que não estava levando nenhuma pauta específica ao deputado alagoano.

O encontro ocorre um dia após Lira fazer o seu discurso mais duro em uma cerimônia de abertura do ano legislativo e expor o seu descontentamento com a articulação política do governo Lula.

Na ocasião, Lira cobrou o cumprimento de acordos firmados, disse que "errará" quem apostar na inércia da Casa devido às eleições municipais e elevou a tensão na queda de braço pelo controle das contas públicas ao dizer que a peça orçamentária "pertence a todos e não apenas ao Executivo".

