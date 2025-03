Licença da Câmara: saiba onde Eduardo Bolsonaro está morando com a família nos Estados Unidos

A- A+

Nos Estados Unidos há quase um mês, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) estaria morando com a sua família no estado do Texas. A mudança chamou atenção após o anúncio feito pelo parlamentar nessa terça-feira (18), em que ele, em um vídeo publicado em suas redes sociais, afirmou que tiraria uma licença do cargo na Câmara e passaria a morar no exterior em razão da "perseguição" sofrida por ele e por sua família no Brasil.



O filho "zero três" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, não foi indiciado nem denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre a trama golpista. O destino exato do parlamentar em solo americano ainda não foi divulgado, mas as publicações dele e de sua mulher, Heloísa Bolsonaro, apontam que eles estão no Texas. Entre os posts, aparece em destaque o vídeo em que o deputado comunica a sua decisão de permanecer nos EUA.



O Globo apurou que a gravação foi feita em frente ao tribunal do condado de Dallas (Dallas County Corthouse), no estado americano. A localização foi confirmada por ele em entrevista dele ao jornal Folha de S. Paulo na terça-feira, mas, na ocasião, ele não deu detalhes sobre a cidade em que estava morando.

Já um post publicado por Heloísa nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, dia seguinte ao anúncio, mostra os dois filhos do casal brincando em um parque no município de Fort Worth, na região metropolitana de Dallas, distante cerca de 56 km do centro da cidade.

A mesma localização já havia sido marcada por ela em um segundo post, datado de outubro do ano passado, quando a família estava viajando pelos Estados Unidos. Durante a viagem, eles também passaram pela Flórida e visitaram com os filhos parques da Disney, como o Hollywood Studios. No mesmo período, o parlamentar esteve no resort Mar-a-lago, de Donald Trump, em Palm Beach (também na Flórida), para acompanhar as eleições americanas, que levaram à vitória do republicano nas urnas.

Procurado pelo Globo, o deputado não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço segue em aberto.

Sócio de Eduardo no Texas foi citado em inquérito do golpe

O estado do Texas também é o endereço de uma empresa da qual o deputado brasileiro é sócio. Registrada como Braz Global Holding LLC, a companhia também pertence ao empresário brasileiro Paulo Generoso, que a registrou em seu endereço residencial no município de Arlington, localizado entre Fort Worth e Dallas.

Paulo Generoso chegou a ser citado no inquérito produzido pela PF sobre os atos golpistas. Segundo o relatório, ele integrava uma rede de influenciadores que teriam atuado "na disseminação de narrativas de interesse para objetivar a consumação do golpe de Estado". No documento, investigadores detalham conversas entre o empresário e o tenente-coronel Mauro Cid, em que Generoso comenta sobre publicações em sua conta no X para, na época, com 98 mil seguidores, "pressionar o Alto Comando do Exército a aderir à ruptura institucional".

O empresário também foi alvo de um requerimento, protocolado pelo deputado Nereu Crispim (PSL-RS), para ser convocado a depor na CPMI das Fake News, em 2020. No pedido, ele foi citado como o responsável, junto a outras duas administradoras, por uma página do Facebook denominada Movimento República de Curitiba, acusada de postar "publicações no sentido de lesar a ordem pública, incitando multidões contra o sistema democrático de direito".

Generoso também foi assunto de um segundo requerimento, desta vez protocolado pelo deputado Duarte Júnior (PSB-MA), para ele depor na CPMI dos atos golpistas em 2023, sob suspeita de ter apoiado os atos de invasão das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro.

