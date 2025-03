A- A+

Licença Eduardo Bolsonaro: deputado continua a receber salário? E quanto tempo ele pode ficar fora? Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro postou decisão nas redes sociais nesta quarta-feira; lideranças do PL na Câmara afirmam terem sido pegas de surpresa

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou, na tarde da última terça-feira, que se licenciou do cargo na Câmara e se mudou para os Estados Unidos.

Nas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai abrir mão da remuneração referente ao mandato durante o afastamento.

Apesar de alegação, o corte no salário é, na verdade, uma obrigatoriedade prevista no Regimento Interno da Câmara dos Deputados para licenças como a de Eduardo, ligadas aos interesses pessoais dos parlamentares.

Atualmente, o deputado recebe R$ 46.366,19 por mês, além do auxílio-moradia no valor de R$ 4.253,00 mensais — verba que também é suspensa durante a licença.

Além desses valores, também são cortadas as verbas indenizatórias e de ressarcimento, como a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP).

A Cota é diferente para cada estado, pois também leva em conta o custo das passagens aéreas de Brasília até a capital do estado pelo qual o deputado foi eleito.

Os parlamentares de São Paulo recebem R$ 42.837,33 por mês, valor que também pode ser gasto com despesas como aluguel, manutenção de gabinetes e telefonia.

Quando um deputado federal pode pedir licença:

Desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural;

Tratamento de saúde;

Tratar interesse particular sem remuneração;

Candidatura em cargos públicos;

Licença-gestante e licença-paternidade (da forma como são previstas em lei).

A justificativa em que Eduardo Bolsonaro se enquadra é a ligada ao interesse particular. Nessa licença, o parlamentar pode se afastar por até 120 dias, período em que permanece sem as remunerações previstas.

Suplente pode assumir

Caso a licença seja indicada como sendo por um período superior aos 120 dias, o suplente será chamado para ocupar o cargo.

No momento, portanto, a vaga iria para Missionário José Olímpio (PL-SP), de 68 anos, bolsonarista e missionário ligado à Igreja Mundial do Poder de Deus. Olímpio recebeu 61.938 votos na eleição de 2022.

Pela norma, se Eduardo voltar ao Brasil e quiser reassumir o cargo enquanto o suplente estiver no posto, ele terá que esperar o fim do número de dias proposto no início da licença.

Já se o tempo que o parlamentar ficar afastado for menor, seu gabinete seguirá funcionando normalmente, com os salários pagos aos funcionários, até que retorne ao país.

Antes de anunciar o afastamento, o filho do ex-presidente era cotado para assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara (Creden), com o intuito de usar o cargo para se aproximar institucionalmente do governo americano de Donald Trump.

A comissão é responsável pelas relações diplomáticas e consulares da Câmara com governos e entidades de outros países.

Em entrevista à Globonews na terça-feira, o deputado Luciano Zucco (PL-RS) afirmou que foi convidado por Eduardo para assumir a presidência da Creden em seu lugar.

A assessoria do filho de Jair Bolsonaro confirmou a informação. No entanto, o ex-presidente indicou que Filipe Barros (PL-PR) é quem deve ser o nome da Creden.

