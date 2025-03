A- A+

BRASIL Licenciado e nos EUA, Eduardo Bolsonaro recebeu salário integral de R$ 46 mil da Câmara em março Parlamentar anunciou afastamento do cargo uma semana antes do início do julgamento que tornou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por envolvimento na trama golpista

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) recebeu salário integral da Câmara em março, mesmo estando há mais de um mês nos EUA. O parlamentar anunciou no último dia 18 que deixaria o cargo legislativo e passaria a morar em território americano. A decisão foi comunicada nas redes sociais uma semana antes do início do julgamento contra o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que o tornou réu por envolvimento na trama golpista.

O pedido de licença do parlamentar foi formalizado e aceito dois dias depois do anúncio, em 20 de março, provocando uma mudança em sua descrição no site da Câmara, que agora mostra que o deputado "não está em exercício". No entanto, o Portal de Transparência da Casa mostra que a folha de pagamento do parlamentar ainda contabiliza a manutenção de sua remuneração fixa usal, no total de R$ 46.366,19. Após os descontos obrigatórios, no valor de R$ 11.750,43, Eduardo recebeu R$ 34.615,76 referentes ao mês de março. Ainda segundo informações disponíveis no site da Casa, do total de 19 sessões do plenário registradas neste ano, ele registrou ausência não justificada em quatro.





Já nos Estados Unidos, o parlamentar estaria morando com a mulher, Heloísa, e os dois filhos do casal no estado do Texas, como apurou o GLOBO a partir de post nas redes sociais. Entre as publicações, aparece em destaque o vídeo em que o deputado comunica a sua decisão de permanecer nos EUA. A gravação foi feita em frente ao tribunal do condado de Dallas (Dallas County Corthouse), no estado americano. A localização foi confirmada por ele em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo na terça-feira, mas, na ocasião, o parlamentar não deu detalhes sobre a cidade em que estava morando.

Já em um segundo post, publicado por Heloísa no dia seguinte ao anúncio, os filhos do casal aparecem brincando em um parque no município de Fort Worth, na região metropolitana de Dallas, distante cerca de 56 km do centro da cidade.

A mesma localização já havia sido marcada por ela em uma terceira publicação, datada de outubro do ano passado, quando a família viajava pelos EUA. Durante a viagem, eles também passaram pela Flórida e visitaram com os filhos parques da Disney, como o Hollywood Studios. No mesmo período, o parlamentar esteve no resort Mar-a-lago, de Donald Trump, em Palm Beach (também na Flórida), para acompanhar as eleições americanas, que levaram à vitória do republicano nas urnas.

O estado do Texas também é o endereço de uma empresa da qual o deputado brasileiro é sócio. Registrada como Braz Global Holding LLC, a companhia também pertence ao empresário brasileiro Paulo Generoso, que a registrou em seu endereço residencial no município de Arlington, localizado entre Fort Worth e Dallas.

