Câmara dos Deputados Licenciamento ambiental: partidos com ministérios no governo Lula deram 60% dos votos favoráveis PT teve um parlamentar endossando a nova lei, contrariando a orientação do governo

A Câmara Federal aprovou na madrugada desta quinta-feira (17), por 267 votos favoráveis e 116 contrários, o projeto de lei que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental no país.



O texto cria novos tipos de licenciamento. Um deles poderá ser obtido por meio de um termo de compromisso, assinado pelo empreendedor. Na prática, funcionará como uma autodeclaração.



Entre os partidos que têm ministério no governo Lula, foram 162 votos favoráveis, o que representa 60% do total. Ao todo 383 deputados votaram e não houve abstenções.

O PL foi o partido que mais entregou votos favoráveis, proporcionalmente ao número de deputados da bancada, com 73 deputados a favor da matéria, 82% da bancada.

Em seguida, vem o PP, com 36 votos favoráveis, ou 70% da bancada. O Republicanos, com 30 votos, sendo 68% da bancada. O União entregou 40 votos sim, sendo 66% da bancada.



Já o MDB teve 27 votos favoráveis, 61% da bancada, e o PSD registrou 26 votos sim, ou 57% da bancada.

No PT, apenas um deputado votou favoravelmente a matéria, Arlindo Chinaglia (SP).



No PSB, foram 2 votos a favor, Duarte Jr. (MA) e Guilherme Uchoa (PE).



O PDT, que saiu recentemente da base governista, entregou 6 votos favoráveis.

No PL, apenas 1 deputado votou não: General Girão (RN).

Votaram sim

Avante: 4

Cidadania: 2

MDB: 27

Novo: 4

Republicanos: 30

PDT: 6

PL: 73

Podemos: 6

PP: 36

PRD: 2

PSB: 2

PSD: 26

PSDB: 8

PT: 1

União: 40

Votaram não

Avante: 2

Cidadania: 1

MDB: 1

PCdoB: 7

PDT: 7

PL: 1

Podemos: 3

PP: 3

PRD: 1

PSB: 6

PSD: 5

PSOL: 12

PT: 57

PV: 4

Rede: 1

Solidariedade: 1

União: 4

