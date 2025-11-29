A- A+

meio ambiente Veja as prioridades do governo ao judicializar o Licenciamento Ambiental após derrubada de vetos Itens já tinham a inconstitucionalidade atestada quando o projeto de lei chegou ao Senado, em maio

Após a derrubada dos vetos de Lula ao Licenciamento Ambiental, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, confirmou que o governo federal planeja judicializar o assunto. Entre os trechos considerados mais graves, está a possibilidade de licenças autodeclaratórias para projetos de médio impacto e o aumento das possibilidades de dispensa de licenciamento, bem como a transformação de órgãos como a Funai, o Iphan e o Ministério da Saúde em apenas consultivos no processo de liberação.

Todos esses itens já tinham a inconstitucionalidade atestada quando o projeto de lei chegou ao Senado, em maio. Na ocasião, um documento apontando os pontos mais críticos do projeto foi elaborado pela liderança do governo na Casa.

"Estamos considerando fortemente (a judicialização). Porque é inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável", afirmou a ministra do Meio Ambiente, destacando que o licenciamento ambiental brasileiro “evitou centenas de milhares de tragédias”.



Já o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, disse que alguns temas já foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como a própria hipótese de autolicenciamento, e destacou o risco de insegurança jurídica:

"Mas o Ibama não decide sobre esses aspectos de judicialização. O que eu posso dizer é que para alguns empreendimentos pode ter um risco grande de insegurança jurídica. Eu, se eu for um empresário, se eu tiver investindo, eu não quero uma licença precária para o meu estabelecimento. Eu quero uma licença que eu possa ter segurança jurídica, que eu possa fazer o investimento, que não vai ser uma licença contestada na Justiça".

‘Não pode cumprir’

O deputado federal Nilto Tattto (PT-SP), que preside a Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara, também defende que o governo entre com ação judicial:

"Não pode “cumprir” uma lei que pode ser considerada inconstitucional. Imagina liberar um empreendimento com potencial de impacto em uma comunidade indígena não demarcada e depois correr o risco de ser responsabilizado", destacou.

Além disso, ONGs analisam levar o caso ao STF. “Além de inconstitucional, expõe a risco a saúde e a segurança dos brasileiros, libera a destruição ampla dos nossos ecossistemas e viola as metas climáticas do país, que acabou de sediar a COP30”, argumenta em nota o Observatório do Clima.

Veja também