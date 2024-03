Líder da Comissão de Educação, Nikolas Ferreira nunca apresentou projeto sobre o tema como deputado

A- A+

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), eleito presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, não apresentou nenhum projeto de lei sobre o assunto desde que assumiu o cargo no Congresso Nacional. Nikolas, que é conhecido pelo apoio ao bolsonarismo, com defesa de pautas ideológicas, só apresentou projetos relacionados ao tema quando era vereador de Belo Horizonte, como o PL que veta uso de linguagem neutra em escolas da cidade.

Em Brasília, Nikolas propôs dois projetos próprios e outros cinco como coautor, nenhum sobre educação. Como vereador em Belo Horizonte foram outros 15 projetos nos dois anos em esteve no cargo. Alguns deles relacionados ao tema, como o PL de linguagem neutra, promulgado em agosto de 2023.

"Em BH, não tem mais Elu e Todes. A língua portuguesa será respeitada. Que a minha lei seja exemplo pra todo Brasil", escreveu Nikolas nas redes sociais na época da aprovação do PL.

Os outros dois projetos relacionados a educação apresentados na área de educação na época em que era vereador, foi um que instituiu empreendedorismo e noções de Direito no contraturno das escolas municipais de educação integral da capital mineira e outro que garante o direito de prioridade de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar.

O foco do deputado na Câmara são temas de enfrentamento ideológico, com projetos relacionados a facilitação de aquisição e porte de armas de fogo, classificação do Hamas e do Hezbollah como grupos terroristas e criação de delegacias especializadas em conflitos agrários. Na Comissão de Educação, Nikolas vai lidar com a apreciação de projetos de lei sobre o tema, além de promover debates e convidar especialistas e políticos. A comissão costuma convocar ministros e dirigentes ligados à Educação.

