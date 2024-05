A- A+

BRASIL Líder da oposição e investigado pelo STF: saiba quem é o deputado que discutiu com Haddad Filipe Barros (PL-PR) acusou o governo de maquiar dados relacionados às contas públicas e foi rebatido por ministro: 'não vale a pena trabalhar com fake news'

A audiência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Comissão de Finanças e Tributação terminou em bate-boca com o deputado federal Filipe Barros (PL-PR). Tudo começou quando o bolsonarista acusou o governo federal de maquiar dados e foi acusado de fake news por Haddad.

— Só tiveram dois presidentes que deram calote: (Fernando) Collor e (Jair) Bolsonaro. Aí vem o presidente (Lula) e paga o calote. "Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez". Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir a paternidade, faz o exame de DNA que vai saber quem deu calote. Eu não quero polarizar com o senhor, não vim para cá para isso, vim para restabelecer a verdade — disse Haddad.

Filipe Barros então afirmou que o país está vivendo uma “pandemia econômica” e que as contas públicas do país estão em uma situação pior do que durante a pandemia de Covid-19.

— Se fosse o Paulo Guedes, isso não estaria acontecendo, podem ter certeza — rebateu o deputado.

Líder da oposição na Câmara, Filipe Barros tem 32 anos e está em seu segundo mandato no Congresso Nacional. Natural de Londrina, no Paraná, ele é pré-candidato à prefeitura. Formado em direito, o parlamentar ganhou projeção a partir de 2012 quando ingressou na militância pró-vida e anti-aborto em seu estado. Posteriormente, até 2018, fez parte do Movimento Brasil Livre (MBL).

O parlamentar foi relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que pretendia incluir um módulo de voto impresso ao lado das urnas eletrônicas a partir das eleições de 2022.

Em vídeo de reunião ministerial realizada em 5 de julho de 2022, ministro do governo Bolsonaro relatou que o encontro foi convocado sob o pretexto de o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) fazer uma apresentação sobre as urnas eletrônicas. A PF aponta que o registro da reunião, "revela o arranjo de dinâmica golpista, no âmbito da alta cúpula do governo".

Investigado pelo STF

Barros integra um grupo de deputados que é investigado no inquérito das Fake News, que apura fake desinformações e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

