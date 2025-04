Líder da oposição na Câmara diz que internação de Bolsonaro não prejudica PL da Anistia

A- A+

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS) afirmou nesta terça-feira que a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve durar ao menos duas semanas, não prejudica a tramitação do projeto de lei que anistiaria envolvidos na tentativa de golpe do 8 de Janeiro.



Nesta segunda, o PL, partido de Bolsonaro, protocolou no sistema da Câmara o requerimento de urgência pedindo a votação do projeto com 262 assinaturas válidas.

— O presidente está em resguardo. O principal tema neste momento é a saúde dele, mas (a internação de Bolsonaro) em nada prejudica a tramitação (do PL da Anistia). Já protocolamos o projeto, em resposta a um movimento de pressionar por retiradas de assinatira e temos a intenção de que um diálogo franco com o presidente Hugo Motta seja realizado para que na semana que vem a gente possa solicitar para que seja pautado em plenário — afirmou Zucco a jornalistas.

O deputado compareceu ao hospital DF-Star, em Brasília, onde o ex-presidente se recupera de uma cirurgia para reconstrução da parede abdominal que durou 12 horas. Segundo Zucco, Bolsonaro não tem se comunicado com aliados e apenas seus familiares têm acesso ao presidente no momento.

Veja também