QUEIXA Líder do blocão, deputado Felipe Carreras diz que a governadora Raquel trata mal a bancada federal Segundo ele, Raquel Lyra pode pagar um preço caro e até se deparar com enormes dificuldades para ter o aval do Senado ao empréstimo de R$ 3,4 bilhões

O líder do PSB e do blocão na Câmara dos Deputados, Felipe Carreras, disse, ontem, em entrevista à Folha, que a governadora Raquel Lyra (PSDB), pode pagar um preço caro e até se deparar com enormes dificuldades para ter o aval do Senado ao empréstimo de R$ 3,4 bilhões, caso não melhore sua relação com a bancada federal e os três senadores.

"Não vejo ninguém satisfeito aqui com ela. Nem mesmo algum deputado mais próximo", desabafou, adiantando que o sentimento na bancada federal é o mesmo que se observa entre os deputados estaduais, de insatisfação pelo tratamento dado por ela.

Diferente do prefeito do Recife, João Campos (PSB), revelado articulador por excelência em Brasília, ao aprovar em tempo recorde R$ 2 bilhões, Raquel não tem projeto nem se articulando junto ao Congresso. "O que se escuta sobre Raquel são só críticas, sobretudo quando vem a Brasília e não procura nem a bancada da base dela”, afirmou.

“Eu acho que tem temas que fogem até da questão da coloração e bandeira partidária. Eu, por exemplo, me coloco super à disposição para destravar questões que falam sobre injustiça com Pernambuco, mas ela não procura ninguém. Nem deputados que foram aliados de primeira hora e nem os que anunciaram apoio no segundo turno. Acho que esse tipo de coisa é importante dentro do projeto de governabilidade”, acrescenta Carreras.

Segundo o deputado, esse tipo de articulação com a bancada federal tem que ser feita diretamente pela própria governadora, como outros governadores sempre fizeram. “Tem que ser algo que parta dela, mas ficamos na expectativa e à disposição para ajudar Pernambuco”, ressaltou.

“Ela é uma política experiente, já foi prefeita, secretária de Estado e parlamentar, além de ter um pai que já foi governador de Pernambuco. Acredito que em algum momento ela vai corrigir esse tipo de comportamento, o que será bom para Pernambuco. Torço para que ela faça um bom governo. Estamos acompanhando, enquanto partido de oposição. Somos pernambucanos e nos colocamos à disposição, inclusive, para quando ela vier a Brasília, acompanhá-la”, reforça o líder do blocão.

