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CASO MASTER Líder do centrão, ex-ministro de Bolsonaro e "amigo de vida" de Vorcaro: quem é Ciro Nogueira Senador do partido PP teria atuado em favor do ex-banqueiro em troca de vantagens financeiras indevidas, apontam investigações

Alvo da nova fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga o esquema bilionário de fraudes envolvendo o Banco Master, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi citado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro como sendo um de seus "grandes amigos de vida", conforme mostrou reportagem do GLOBO publicada em março deste ano. Ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro e um dos principais líderes do centrão no Congresso Nacional, Ciro teria atuado, segundo as investigações, em favor de Vorcaro em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas.

Em conversas privadas de 2024, extraídas do celular de Vorcaro pela PF, o ex-banqueiro celebrou uma emenda do parlamentar a um projeto que favorecia o Master. Àquela altura, Ciro justificou que "mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, o que não o torna próximo apenas por, eventualmente, interagir com elas".

Além disso, documentos obtidos a partir da quebra de sigilo telemático do empresário indicam que uma empresa ligada a Vorcaro chegou a reservar um helicóptero para transportar Ciro e Antônio Rueda, presidente do União Brasil, após os dois participarem do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Ciro negou ter usado a aeronave, mas o caso foi mais uma das revelações que geraram apreensão de membros do centrão sobre potenciais danos políticos que as investigações podem causar.

Entenda a operação

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A representação policial descreve um contexto de "vantagens indevidas", como a compra de participação em empresa por um valor abaixo do mercado, a identificação de pagamentos mensais recorrentes, o uso de um imóvel de Vorcaro como se fosse do próprio senador e custeio de viagens internacionais.

"A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade", frisou Mendonça.

Ciro Nogueira é alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência e em empresas ligadas a ele. O irmão do senador também foi alvo. O primo de Daniel Vorcaro, Felipe Vorcaro, foi preso durante a ação policial.

Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo STF. A Corte também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.

Os alvos da operação são:

Ciro Nogueira, senador e presidente do PP

Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro (Prisão)

Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira

Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho

Empresas Green Investimentos e Green Energia Fundo de Investimentos

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