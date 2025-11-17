Seg, 17 de Novembro

STF

Líder do governo diz que Messias tem situação diferente de Gonet para ser aprovado no Senado

Encontro do presidente com Rodrigo Pacheco deve acontecer nesta semana, diz Jaques Wagner

Jorge Messias está cotado para o STF na vaga do ministro Luis Roberto BarrosoJorge Messias está cotado para o STF na vaga do ministro Luis Roberto Barroso - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta segunda-feira que não considera que a votação apertada para a recondução do procurador-geral da República, Paulo Gonet, na Casa, signifique um sinal de alerta para a aprovação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Messias é o nome favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de Luís Roberto Barroso, que anunciou a sua aposentadoria antecipada no dia 9 de outubro.

Para Wagner, Gonet teve mais dificuldades por causa da denúncia apresentada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— A votação do Gonet é muito diferente da do Messias. Na eleição do Gonet, havia um grupo forte de oposição a ele pelo fato de ele ter feito a denúncia contra o ex-presidente da República, Então, era óbvio que eles iam puxar. Depois ele deu uma declaração dizendo que era uma prerrogativa do Ministério Público apresentar a denúncia. Algumas tomaram como se fosse uma afronta ao parlamento. No caso do Messias, não o vejo arestado com nenhum segmento dentro do Senado.

No dia 10, o líder do governo havia afirmado que a reunião de Lula com o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ocorreria na semana passada. Indagado sobre os motivos que fizeram com que o encontro ainda não acontecesse, Wagner respondeu:

— Agenda. Não tem nenhum motivo para não ter acontecido.

Pacheco é o preferido de lideranças do Senado para ser indicado para a vaga no STF. Essa preferência foi revelada a Lula pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), em reunião no mês passado.

— Até o momento que o presidente mande a sua indicação, é natural essa torcida pelo nome que cada um prefere. Depois que ele mandar o nome, seja qual for na minha opinião, as pessoas acolhem uma demanda do presidente.

Segundo Wagner, a conversa entre Lula e Pacheco acontecerá nesta semana. Na sexta-feira, o presidente viaja para a África do Sul para participar da cúpula dos Brics.

Lula lança Plano Nacional de Cultura
O líder do governo no Senado falou sobre a indicação para a vaga do Supremo durante a cerimônia para o envio do Plano Nacional de Cultura ao Congresso nesta segunda-feira no Palácio do Planalto.

Ao discursar no evento, Lula disse ter o sonho de “transformar a cultura num movimento efetivamente de base, uma coisa popular”.

— Para que a gente, ao invés de ter aquelas coisas muito, sabe, encalacrada, aquelas coisas muito fechadas, aquelas redomas, em que tudo funciona certinho, a gente tem que ter uma espécie de guerrilha democrática cultural nesse país.

Ao relembrar a trajetória da ministra da Cultura, Margareth Menezes, no governo, o presidente afirmou que ela era tímida ao assumir o posto em 2023.

— Os artistas sabem cantar, mas para falar são um desastre. Mas agora ela já melhorou bastante. Parece que quer ser candidata a alguma coisa.

Margareth, que é cantora, deve disputar uma vaga de deputada federal pela Bahia na eleição do ano que vem.

