Ameaças

Líder do governo diz que Suprema Corte não se curvou diante das ameaças golpistas

Guimarães afirmou as instituições brasileiras têm demonstrado compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito

Líder do governo na Câmara, José Guimarães.Líder do governo na Câmara, José Guimarães. - Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT-CE), se pronunciou hoje à tarde, 22, por meio das redes sociais, sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O político demonstrou apoio ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes. "A Suprema Corte não se curvou diante das ameaças golpistas. Fez cumprir a lei e a Constituição", disse em publicação na rede social X.

Guimarães complementou dizendo que as instituições brasileiras, especialmente o Judiciário, têm demonstrado compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito. "Ao ministro Alexandre de Moraes, registramos nosso reconhecimento pelo espírito público, pela garantia do amplo direito de defesa e pelo respeito ao devido processo legal", reforçou Guimarães.

O líder do governo na Câmara finalizou dizendo: "aos inimigos da democracia, os rigores da lei. Golpe de Estado, no Brasil, nunca mais!".

