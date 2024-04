A- A+

Pernambuco Líder do Governo, Izaías Régis cobra ações para Garanhuns; entenda Entre as cobranças do Parlamentar estão a construção do Hospital Mestre Dominguinhos e de uma maternidade

Um dia após usar a Tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco para cobrar da governadora Raquel Lyra (PSDB) as promessas para Garanhuns, feitas por ela durante a campanha, o líder do Governo na Casa, deputado Izaías Régis (PSDB), negou que fez críticas à tucana.

Em entrevista à Folha, o parlamentar revelou que seu pronunciamento nada mais foi do que a oficialização dos pedidos que a população de Garanhuns tem feito diretamente a ele. "Em nenhum momento eu ataquei a governadora. Apenas cobrei os compromissos assumidos por ela para a população de Garanhuns durante sua campanha, na qual estive ao seu lado desde o primeiro turno" explicou o deputado.

De acordo com Izaías, entre as cobranças, estão a construção do Hospital Mestre Dominguinhos e de uma maternidade. "Fiz esse pedido público porque recebo esse tipo de cobrança constante. E meu dever como parlamentar é tornar público os pedidos da população da minha cidade, que acredita no meu prestígio junto à governadora", complementou.

Apesar de líder importante do Governo e defensor das melhorias que acredita que Raquel ainda fará por Pernambuco, Izaías afirma que, até o momento, praticamente nada foi feito por Garanhuns. "Eu tive várias conversas com ela, que me prometeu que iríamos em Garanhuns buscar o terreno para construção do Hospital Mestre Dominguinhos, mas isso até agora não foi feito", lamenta o parlamentar.

Talvez por conta dessa falta de apoio, até o momento, o deputado, que tem um grande prestígio em sua terra natal, ainda não tenha oficializado a sua pré-candidatura à Prefeitura de Garanhuns. “A minha intenção é ser candidato em Garanhuns, mas preciso do apoio da governadora, por ser o único deputado eleito pelo município e o único que apoiou Raquel nos dois turnos", comenta o deputado.

Ele complementa dizendo que não tem pretensão alguma de deixar a liderança do governo na Casa Joaquim Nabuco. "Estarei na liderança até o dia que a governadora me quiser nesse papel", pontua.

