A- A+

BRASIL Líder do governo Lula na Câmara é internado e passa por cirurgia no coração Segundo o deputado José Guimarães, a cirurgia estava prevista e ocorre na última semana do recesso parlamentar

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, foi internado neste domingo, 27, em São Paulo, para a realização de uma cirurgia no coração às 10h desta segunda-feira, 28. Segundo nota publicada no X (antigo Twitter), o procedimento será conduzido no Hospital Sírio-Libanês pela equipe dos médicos Roberto Kalil e Fábio Jatene, em quem o deputado diz "confiar plenamente".

"Agradeço desde já o carinho, as orações e a compreensão de todas e todos. Assim que possível, volto com boas notícias", escreveu.

Segundo o deputado, a cirurgia estava prevista há mais de um mês e ocorre na última semana do recesso parlamentar, que se encerra em 4 de agosto. Também na rede social, José Guimarães publicou uma foto em uma capela, antes de ser internado, com a legenda: "Nossa Senhora está me guardando com fé e confiança".



Veja também