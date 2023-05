A- A+

BRASÍLIA Líder do governo no Congresso diz que CPI do 8 de Janeiro será instalada na semana que vem Rodrigo Pacheco (PSD-MG) criou o colegiado há duas semanas

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a CPI do 8 de janeiro deve ser instalada na próxima semana e que os partidos da base do governo devem indicar os nomes dos seus titulares até essa quinta-feira (11).

—Semana que vem instalaremos CPMI, estamos simplesmente o conjunto dos partidos da Câmara e Senado fazerem indicações e, tendo maioria dos membros vamos pedir a instalação na semana que vem—disse o senador.

Da parte do governo, segundo Rodrigues, as indicações serão feitas ainda essa semana. O senador acredita que a presidência da CPMI deve ficar com o Senado e será indicada pelo MDB, com isso, a relatoria ficaria com a Câmara. Ainda não há definição oficial em relação a essa divisão. Passadas duas semanas do dia em que o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), autorizou a abertura da CPMI, nenhum partido indicou formalmente os integrantes do grupo.

Como o Globo mostrou, a base do governo no Congresso não vê urgência para instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os ataques golpistas do 8 de janeiro. Líderes que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que é preciso focar na aprovação do novo marco fiscal.

Apesar disso, se os deputados conseguirem aprovar a nova regra fiscal na semana que vem, a avaliação do governo é que a CPI mista tenha início logo em seguida. O relator do projeto, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), já disse que a urgência, que coloca o projeto direto no plenário, será votada no próximo dia 16.

