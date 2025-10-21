Líder do governo no Senado diz que Alcolumbre defendeu a Lula indicação de Pacheco ao STF
Presidente e chefe do Senado se reuniram no Alvorada na segunda à noite
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que prefere a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o Supremo Tribunal Federal (STF)
"A torcida do Alcolumbre pelo Rodrigo (Pacheco) é pública. Eu acho absolutamente normal", disse Wagner, que conversou com Alcolumbre nesta manhã.
Lula e Alcolumbre se encontraram na noite de segunda-feira no Palácio da Alvorada. Após a conversa, o petista adiou a escolha do substituto de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com aliados, a indicação só deve ocorrer na volta do presidente da Ásia, prevista para o dia 28. Até a noite de segunda-feira, a expectativa entre os auxiliares era que o anúncio ocorresse nesta terça-feira, antes do embarque. Lula deixou o Brasil pouco depois das 10h.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, é apontado como favorito para a vaga de Barroso. Se for indicado, Messias terá que ter o seu nome aprovado pelo Senado. Alcolumbre tem preferência pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu aliado próximo.
Na última sexta-feira, Lula e Barroso jantaram no Palácio da Alvorada. Como mostrou O GLOBO, o encontro teve como pauta principal a sucessão na Corte. Na semana passada, Lula já havia recebido no Alvorada os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, além de integrantes do governo, como Rui Costa (Casa Civil).
Na conversa com Barroso, Lula mencionou os três principais nomes que circulam nos bastidores do Planalto, entre eles Messias, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas.
Barroso, de acordo com interlocutores, evitou se posicionar por um nome específico, mas afirmou considerar todos os cotados como “qualificados”. O jantar entre Lula e o agora ministro aposentado do STF não contou com a presença de outros integrantes da Corte.