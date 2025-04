A- A+

política Líder do PL conversa com Motta sobre anistia e mantém ameaça de obstrução se urgência não for votada Oposição não quer instalação de comissão especial para debater projeto em tramitação

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), conversou no início da tarde de desta terça-feira com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre o projeto de lei da anistia aos acusados e condenados pelos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023.

O parlamentar disse ter avisado no início da conversa não aceitar a hipótese de o projeto passar por comissão especial ou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se essa for a opção de Motta, ele afirma que a oposição seguirá obstruindo a pauta da Câmara. A ideia do PL é pautar e votar a urgência para acelerar a tramitação.

— Ele vai conversar conversar com os outros líderes e volta a falar hoje. Ele não sugeriu comissão especial, porque eu já cheguei avisando que se ele estivesse com isso na cabeça nem precisava fazer porque não nos atende. Ele ouviu e vai falar com os demais líderes — disse Sostenes ao GLOBO.

A única exceção às obstruções serão atas das comissões que tratam das verbas de emendas parlamentares bloqueadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que agora podem ser liberadas, desde que sejam aprovadas pelos colegiados.

— Vou conseguir as assinaturas e pedir para pautar no colégio de líderes, ele que negue. Vamos obstruir tudo — afirmou.

