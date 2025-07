A- A+

Política Líder do PL diz que estuda "soluções" legislativas para Eduardo Bolsonaro concluir mandato dos EUA Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) afirma que partido quer que o deputado permaneça no cargo e participe remotamente das sessões

Após o fim da licença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou nesta segunda-feira que o objetivo do partido é mantê-lo no cargo até o fim da legislatura, mesmo com o parlamentar residindo no exterior.

— Até o dia 4 [de agosto], não há faltas por conta do recesso. Depois disso, ele pode se ausentar. Estamos buscando soluções para que ele continue exercendo o mandato até o final — disse Sóstenes.

A declaração ocorre em meio a críticas internas à permanência de Eduardo fora do país, especialmente após o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sóstenes minimizou os atritos recentes e defendeu o deputado:

— Teve ruído, sim. Ele e o governador Tarcísio [de Freitas, de São Paulo] se estranharam, mas isso já está superado. Zero estresse. Estamos solidários e gratos pelo trabalho que ele tem desempenhado. O tarifaço não foi ele que pediu, foi uma decisão de Trump. O que ele solicitou foi a suspensão dos vistos e outras medidas que agora começam a aparecer — afirmou o líder.

Mesmo durante o recesso parlamentar, a bancada do PL se reúne nesta segunda-feira para discutir as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que passou a usar tornozeleira eletrônica na semana passada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Eduardo deve participar do encontro por videoconferência.

Ao fim do dia, está prevista a ida de Bolsonaro ao Congresso, onde ele deve falar com a imprensa em uma coletiva.

