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crise do PL Líder do PL na Assembleia do Ceará critica vereadora pivô de crise entre Michelle e Flávio Silvana Oliveira avalia que manifestação tardia causou "grande prejuízo" para a legenda

A líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Silvana Oliveira, avalia que a vereadora Pricila Costa causou um “grande prejuízo” ao partido ao “demorar muito” para se manifestar sobre o embate entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o presidenciável Flávio Bolsonaro.

O impasse sobre a candidatura da sigla ao Senado no estado provocou uma das frentes de atrito no clã bolsonarista.

— Eu acho que a Priscila demorou muito e perdeu o momento prudente a se manifestar. De fato, esperou até termos um grande prejuízo, mas a paz sempre é bem-vinda — disse Silvana ao jornal O Povo.

Segundo Silvana, a direita não ficou satisfeita com "essa queda de braços totalmente desnecessária".

— O que de fato todos assistimos foi uma disputa interna que deveria ter ficado dentro de casa. Agora devemos correr atrás do grande prejuízo pois temos um país pra salvar do PT — completou.

Michelle defendia que Costa fosse candidata ao Senado pelo Ceará, enquanto Flávio conduziu negociações que abriram espaço para uma composição com o grupo do deputado André Fernandes (PL-CE). Na semana passada, Costa reforçou o apoio ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse que não pretende "alimentar nenhum tipo de conflito".

Em vídeo publicado no sábado, além de elogiar Michelle e Flávio, ela defende a união da direita. Costa adota um tom conciliador e evita mencionar diretamente os episódios que deram origem ao conflito. Em vez disso, afirma que o principal adversário do campo conservador continua sendo o PT e que divergências internas não podem enfraquecer o projeto da direita.

— É exatamente por isso que eu não vou alimentar nenhum tipo de conflito. Porque quem luta pela mesma causa, mesmo que em algum momento possa machucar ou se ferir, não pode ficar enfraquecido no meio do caminho, enquanto o verdadeiro adversário observa e se fortalece — diz a vereadora.

Costa também rebate interpretações de que seu apoio ao senador teria surgido apenas após a crise interna. Segundo ela, sua adesão ao projeto presidencial de Flávio ocorreu no momento em que Jair Bolsonaro indicou publicamente o filho como seu sucessor político.

— Tanto a Michelle como o Flávio são pessoas que lutam pela mesma causa que eu. O nosso papel nesse momento é construir uma ponte. Essa tempestade vai passar, e nós precisamos continuar unidos — conclui.

Pivô da crise

A reaproximação entre Priscila e Flávio chama atenção porque foi justamente a disputa em torno da vereadora que desencadeou o conflito entre o senador e Michelle.

O movimento foi interpretado por aliados de Michelle como uma derrota política imposta pelo enteado e marcou o início da deterioração da relação entre os dois.

Apesar do desgaste entre os dois principais líderes do partido, Priscila preservou a interlocução com ambos os lados. Indicada por Michelle para a vice-presidência do PL Mulher, ela seguirá representando o segmento feminino da legenda em parte das agendas partidárias.

Ao mesmo tempo, fez questão de participar do primeiro encontro organizado por Flávio para discutir propostas voltadas ao eleitorado feminino e aproveitou a ocasião para reafirmar publicamente seu apoio ao presidenciável.

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