EX-PRESIDENTE Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante convoca reunião às 11h com aliados de Bolsonaro a conversa será feita de forma virtual, uma vez que a maioria dos congressistas já estão em seus Estados por conta do recesso parlamentar

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), convocou para daqui a pouco uma reunião entre os parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro para debater estratégias e os efeitos do mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Federal contra Bolsonaro.

Segundo Sóstenes disse ao Broadcast Político, a conversa será feita pelo Zoom, ou seja, de forma virtual, às 11h, uma vez que a maioria dos congressistas já estão em seus Estados por conta do recesso parlamentar.

Bolsonaro foi alvo de mandado da Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 18. A operação foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou medidas restritivas ao ex-presidente, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

A PF apontou que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as Eleições de 2022, e disse que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional.

Conforme apurou o Estadão/Broadcast, além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro precisa se submeter a recolhimento domiciliar das 19h às 7h, em dias úteis, e durante todo o final de semana. O ex-presidente também foi proibido de acessar redes sociais e não poderá se comunicar com diplomatas ou embaixadores estrangeiros, nem com outros réus e investigados pelo STF.



