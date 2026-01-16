A- A+

política Líder do PL registrou venda de imóvel 11 dias após operação da PF apreender R$ 430 mil em espécie Deputado Sóstenes Cavalcante diz ter recebido o pagamento do comprador cerca de um mês antes do primeiro registro em cartório

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, registrou no dia 30 de dezembro a escritura de venda de um imóvel em Ituiutaba (MG), 11 dias depois de uma operação da Polícia Federal encontrar R$ 430 mil em seu apartamento em Brasília. O deputado argumentou, na ocasião, que o dinheiro em espécie era fruto da venda de uma casa no município do Triângulo Mineiro.

A casa, localizada na Avenida 29, no centro de Ituiutaba, havia sido comprada por Sóstenes em fevereiro de 2023, por R$ 310 mil. Segundo a escritura, obtida pelo GLOBO, Sóstenes vendeu o imóvel a Thiago Ferreira de Paula, advogado cujo escritório fica a menos de 500 metros da casa. A venda foi registrada em cartório no valor de R$ 500 mil. A informação foi publicada primeiro pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Globo.

Na véspera do réveillon deste ano, ainda segundo a escritura, Sóstenes afirmou “já haver recebido” a quantia, no dia 24 de novembro, cerca de um mês antes, “com dinheiro em espécie”. De acordo com o deputado e com o advogado que comprou o imóvel, foi nessa data que ocorreu a “celebração do contrato de compra e venda”, embora o primeiro registro em cartório só tenha ocorrido após a operação da PF no mês seguinte.

O documento afirma ainda que Sóstenes e o advogado assinaram a escritura “pela plataforma e-notariado", que permite a realização do ato sem necessidade de comparecer no cartório. A escritura não detalha onde ocorreu a assinatura do contrato. Procurados, eles não responderam as perguntas do Globo.

No dia da operação da PF, em dezembro, Sóstenes afirmou que havia recebido “recentemente o dinheiro” pela transação do imóvel, e disse que por “um lapso” havia deixado de fazer o depósito na sua conta bancária.

— Recebi recentemente o dinheiro e com essa correria de trabalho acabei não fazendo o depósito. Inclusive (com) parte dele estou pensando em fazer outros negócios. Foi simplesmente um lapso. Ninguém pega dinheiro ilícito e coloca dentro de casa. Peguei o dinheiro e guardei — justificou Sóstenes na ocasião.

A casa fica em um terreno de 275 metros quadrados e tem duas suítes, área para escritório, portão eletrônico e garagem com espaço para três carros. Sóstenes, que diz ter feito uma série de reformas no imóvel, havia anunciado a casa em uma corretora local no início de 2025 por R$ 690 mil – isto é, mais do que o dobro do valor pelo qual a havia adquirido em 2023.

Até o dia 12 de novembro, registros nas redes sociais mostravam que a casa seguia à venda. O anúncio trazia o número de telefone do pastor Eraldo Cavalcante, pai de Sóstenes e líder de uma igreja Assembleia de Deus em Ituiutaba.

Sóstenes nasceu em Alagoas, mas viveu em Ituiutaba na juventude. Segundo o próprio parlamentar, ele chegou a atuar como líder do grêmio estudantil de sua escola, no município do Triângulo Mineiro, antes de se tornar pastor evangélico. Em 2022, ele e seu pai, o pastor Eraldo, foram homenageados com títulos de “cidadão de Ituiutaba” pela Câmara de Vereadores. Na ocasião, Sóstenes chegou a prometer que destinaria emenda parlamentar de R$ 1 milhão para a cidade, que fica fora do Rio, seu estado de atuação.



Na eleição de 2022, a última que disputou, Sóstenes declarou ter apenas R$ 4,9 mil em suas contas bancárias e nenhum outro bem. Poucos meses depois, em fevereiro de 2023, ele figurou como comprador da casa de Ituiutaba, por R$ 310 mil, junto da esposa, a cantora gospel Isleia Cavalcante, com quem é casado em comunhão parcial de bens.

