BRASIL Líder do PT na Câmara aciona STF contra Zé Trovão por ameaças a Lula Em vídeo publicado nas redes sociais, bolsonarista afirmou: 'Ô Lula, seu bandido, seu ladrão! (...) Bandido bom é bandido na cadeia ou no caixão'

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o também parlamentar Zé Trovão (PL-SC). Em representação enviada à Corte, o deputado pede que o bolsonarista seja investigado por ameaças contra o presidente Lula (PT).

O documento cita um vídeo publicado por Zé Trovão na última quinta-feira (21). Na ocasião, o apoiador de Jair Bolsonaro (PL) distorceu uma fala de Lula para afirmar que o presidente teria defendido presos e em seguida entoou:

— Ô Lula, seu bandido, seu ladrão! (...) Bandido bom é bandido na cadeia ou no caixão (...) Você tem que passar o resto da sua vida preso, não só você, você e todos que te acompanham, porque bandido, bandido bom é na cadeia ou é morto. Fica aqui meu recado emeu repúdio contra essa fala desse porco nojento — disse Zé Trovão em vídeo que já foi apagado.

De acordo com Zeca Dirceu, as falas do deputado configuram "evidente ameaça, incitação e apologia à morte do chefe do Executivo". "Em flagrante violência arbitrária, certamente confiante no cargo parlamentar que exerce, normaliza um discurso de ódio, em apologia à morte de pessoas", diz trecho da representação.





"O Representado, com as ameaças perpetradas, busca a todo custo manter viva uma cultura do ódio inconsequente, que estimula, sob um falso discurso de liberdade (...) Destaca-se que não se trata aqui de alegação de 'crítica ácida', calúnia ou difamação contra figura pública, mas de enfática exaltação à morte do Presidente da República, em tom intimidatório ou ameaçador", alega o deputado em seguida.

Neste contexto, o petista solicita que a Procuradoria-Geral da República seja intimada para apurar a conduta de Zé Trovão e que uma investigação criminal seja instaurada.

