MEDIDA PROVISÓRIA Líder do PT admite chance de derrota em MP do IOF e diz que governo pode compensar perda Lindbergh Farias criticou "irresponsabilidade fiscal" de parlamentares que querem derrubar medida provisória e afirmou que "turma do agro" pode estar "cavando uma medida unilateral do governo"

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse nesta quarta-feira, 8, que ainda há "muito trabalho" a se fazer até a votação da medida provisória (MP) 1.303, que serve como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O texto foi aprovado por uma comissão mista do Congresso na terça-feira, 7, e precisa ser apreciado pela Câmara e Senado ainda nesta quarta para não perder a validade.

"Daqui até a hora da votação tem muita coisa para acontecer", disse o deputado a jornalistas, no Salão Verde da Câmara. Indagado sobre o comportamento dos partidos, ele respondeu: "O MDB está com a gente, o líder do MDB (Isnaldo Bulhões) estava ajudando a gente a contar fotos agora, o Antônio Brito (líder do PSD) também."

O deputado reconheceu que já uma chance real de a MP não ser aprovada, mas garantiu que o governo tem meios à sua disposição para compensar perdas se a medida caducar, por meio de decretos.

Ele disse que os parlamentares que estão contrários ao texto, como a Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), podem acabar prejudicados se for necessário recorrer a esses expedientes.

"Eu acho que essa turma agro, essa turma que acha que está se livrando disso aí... Em vez de um bom acordo, pode estar cavando uma medida unilateral do governo que pode prejudicar eles muito mais", disse Lindbergh, acrescentando que uma das dificuldades agora é "desblocar" deputados que participaram de um acordo sobre a MP, mas acabaram votando contra.

O líder do PT aproveitou para acusar parlamentares que querem derrubar a MP de irresponsabilidade fiscal, por tentarem "abrir um buraco" no Orçamento de 2026.

Ele disse ter recebido relatos de outros líderes de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freiras (Republicanos), estaria agindo para derrubar o texto, e criticou o mandatário.

Em nota, Tarcísio negou ter pressionado deputados para dificultar a votação. "Neste momento, estou totalmente focado nos desafios e nas demandas de São Paulo", respondeu.



