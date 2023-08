Líder do PT diz que bancada vai 'abrir mão' por ora da taxar milionários; entenda

A- A+

O líder do PT na Câmara Federal, o deputado Zeca Dirceu (PR), afirmou nesta terça-feira que a bancada do partido está disposta a “abrir mão”, no momento, de eventual proposta de aumento da tributação de pessoas com renda milionária.

O objetivo, com isso, é garantir espaço para a conclusão no Congresso das principais reformas econômicas do primeiro semestre: arcabouço fiscal, Reforma Tributária sobre o consumo, e outros projetos como a mudança no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Nesta manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve reunião com deputados da base do PT, na sede Ministério da Fazenda em Brasília.

A bancada do Partido dos Trabalhadores pressiona para que a segunda fase da Reforma Tributária, com foco na renda, apresente uma maior taxação de ricos e super-ricos. Porém, o projeto dessa segunda fase só será enviado ao Congresso após a tramitação da reforma sobre o consumo.

— A banca falou muito (no encontro com Haddad), a gente até abre mão, agora, de taxar os milionários. O que não dá para um país com tanta desigualdade não taxar, sequer, os bilionários. Haverá medidas nesse sentido, primeiro vamos vencer a Reforma Tributária, o regime fiscal, Carf. A Câmara vai cumprir o seu papel — afirmou Dirceu.

Ainda segundo o líder, a bancada do Partido está integralmente alinhada com o ministro da Fazenda. Dirceu disse que Haddad reforçou com a bancada a "atenção" e a necessidade de apoio para a aprovação do orçamento de 2024. A peça será encaminhada pelo governo ao Congresso até o dia 31 deste mês.

— O governo quer fazer justiça tributária e social. Haddad continua dialogando com todos os partidos da base e da oposição. No primeiro semestre tivemos um curto-circuito ou outro, mas a bancada está 100% sintonizada (com Haddad) — disse.

Para garantir maior arrecadação nos próximos anos, o Ministério da Fazenda depende da aprovação de uma série de medidas pelo Congresso. Uma delas é o projeto de lei para tributar fundos exclusivos de investimento, voltados à altíssima renda, que hoje só pagam Imposto de Renda (IR) no resgate, sem recolhimento semestral como os demais fundos.

