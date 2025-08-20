A- A+

Câmara dos Deputados Líder do PT diz que Gleisi fez cobrança à base após derrota em CPI do INSS Lindbergh Farias afirmou que a base subestimou a presença da oposição no colegiado

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta quarta-feira (20) que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fez uma cobrança direta à base governista após a derrota na eleição da comissão parlamentar de inquérito (CPI) do INSS. Segundo ele, o resultado não decorreu de falta de votos potenciais, mas de falhas na coordenação da articulação.

Gleisi convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto após as derrotas nas escolhas para a presidência e a relatoria da comissão que vai apurar as fraudes bilionárias.

— Hoje houve um problema de articulação política, claramente. Houve alguma subestimação. A base foi surpreendida porque tinha que ter mobilizado mais. Dá para montar uma maioria para conduzir os trabalhos com tranquilidade — disse. — Gleisi fez uma cobrança. Todo mundo tem que ficar mais ligado, os líderes têm que ficar mais ligados. Mas ninguém tem medo dessa CPI.

Apesar do revés, o governo tenta minimizar os danos.

— O governo não tem preocupação nenhuma com a CPI, quem abriu este caso foi a CGU. A posição é que tudo tem que ser revelado — disse Lindbergh.

Como próximos passos, o governo deve reforçar a coordenação e buscar organizar uma maioria sólida no colegiado. O plano é conversar individualmente com parlamentares aliados e desenhar um roteiro de funcionamento da CPI que evite novas derrotas.

