Líder do PT entra com ação no STF contra Tarcísio por suposta obstrução de Justiça

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, deputado Lindbergh Farias, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), alegando possível obstrução da justiça. A petição menciona uma eventual "articulação institucional para facilitar a evasão" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de um golpe de Estado.



Segundo a denúncia, Tarcísio teria sugerido que Bolsonaro viajasse aos Estados Unidos para negociar diretamente com o presidente Donald Trump uma possível reversão da tarifa de 50% em imposto de importação aos produtos brasileiros. Ele menciona que o governador teria ligado a ministros do STF para interceder em favor de Bolsonaro.



"O gesto é grave: um chefe de Executivo estadual tentando liberar a saída de um réu investigado por tentativa de golpe, para que este se encontre com o líder da pressão internacional contra o Brasil", menciona a petição.



A informação de que Tarcísio telefonou para ministros do STF para propor que a Corte autorizasse Bolsonaro a viajar aos Estados Unidos e negociar com Trump foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo.



A ação foi protocolada ontem. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), também nesta última sexta-feira, protocolou uma representação na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), com os mesmos argumentos.



Em resposta à CNN Brasil, o governador de São Paulo negou ter procurado ministros do STF pedindo autorização para uma eventual saída de Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos, com o objetivo de negociar diretamente com Donald Trump.

