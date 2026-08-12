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CÂMARA DOS DEPUTADOS Líder do PT na Câmara está consciente e tem quadro estável após sofrer AVC Segundo a assessoria de Pedro Uczai, o parlamentar catarinense não apresenta déficits motores ou cognitivos e permanece internado em Brasília para observação e realização de exames complementares

O deputado Pedro Uczai (PT-SC), líder do partido na Câmara, está consciente e apresenta quadro estável após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico durante uma reunião do Colégio de Líderes, em Brasília. As informações foram divulgadas pela assessoria do parlamentar em nota publicada nas redes sociais.

Segundo o comunicado, Uczai foi submetido a exames no Hospital DF Star e não apresenta déficits motores ou cognitivos. O parlamentar permanece internado para observação clínica e realização de exames complementares. Ele está orientado e interage adequadamente com a equipe médica que o acompanha.

Um AVC isquêmico ocorre quando uma artéria cerebral é obstruída, interrompendo ou reduzindo o fluxo de sangue para parte do cérebro.

O encontro do Colégio de Líderes, comandado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), discutia a pauta de votações da semana quando Uczai sentiu-se indisposto e desmaiou. Depois de realizar exames no hospital, foi diagnoticado um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo.

Uczai, por ora, permanece internado para observação clínica e realização de outros exames e evolui "de forma estável", segundo sua assessoria. "O deputado encontra-se consciente, orientado e interagindo adequadamente com a equipe médica que o acompanha", diz nota divulgada à imprensa.

Uczai recebeu os primeiros atendimentos no local. Os deputados Dr Luizinho (PP-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Hugo Motta, que são médicos, ajudaram no atendimento ao líder petista. Em seguida, Uczai foi conduzido de maca ao Departamento Médico da Câmara, onde permaneceu sob os cuidados da equipe de saúde da Casa.

Segundo nota divulgada pela liderança do PT, após avaliação médica e estabilização do quadro, Uczai estava consciente e orientado. A princípio, a suspeita da equipe médica era de que o parlamentar havia tido uma crise de labirintite. Por precaução e para a realização de exames complementares, ele foi transferido para o hospital DF Star, em Brasília, onde foi diagnoticado o AVC.

O episódio ocorreu justamente durante uma reunião em que Motta e os líderes partidários discutiam o calendário de votações da Câmara. A semana faz parte de um esforço concentrado do Congresso, diante da previsão de redução das atividades legislativas no segundo semestre em razão das eleições. A ideia dos deputados é concentrar as votações em algumas semanas antes do período eleitoral.

A previsão é que a Câmara tenha uma nova semana de esforço concentrado no fim de agosto e no início de setembro. Com o cancelamento das votações desta terça-feira, Motta afirmou que deve definir ainda nesta noite quais projetos serão incluídos na pauta dos próximos dias.

A intenção do presidente da Câmara é antecipar para esta quarta-feira a sessão de votações que estava prevista para hoje. A mudança serviria para dar mais tempo aos deputados para analisar os projetos que forem incluídos na pauta e evitar que o cancelamento desta terça-feira comprometa o calendário de votações da semana.

Entre as propostas que podem entrar na pauta está o projeto de lei complementar que trata de medidas relacionadas aos combustíveis. A relatora da proposta, deputada Marussa Boldrin (MDB-GO), se reuniu nesta terça-feira com integrantes do Ministério do Planejamento para discutir o texto.

O projeto ainda passa por ajustes. Na avaliação do governo, o texto apresentado até agora contém uma série de “jabutis”, dispositivos incluídos na proposta que não estariam diretamente relacionados ao tema central do projeto. A expectativa é que um novo relatório seja apresentado ainda nesta terça-feira à noite, o que poderá permitir que a proposta seja analisada pelos deputados ao longo desta quarta-feira.

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