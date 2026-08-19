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CÂMARA DOS DEPUTADOS Líder do PT na Câmara, Pedro Uczai recebe alta hospitalar após sofrer AVC Pedro Uczai foi internado no dia 11 de agosto, após passar mal durante uma reunião do Colégio de Líderes da Câmara

O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Pedro Uczai (PT-SC), recebeu alta médica nessa terça-feira, 18, após permanecer oito dias internado no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo nota divulgada pela liderança do partido, o parlamentar continuará realizando exames de rotina e seguirá o tratamento indicado pela equipe médica.

"Estou aqui recebendo alta do hospital depois de oito dias, nesse momento o sentimento é de gratidão, muito obrigado pela sua torcida, pelo seu apoio, pela sua solidariedade, muito obrigado", disse Uczai em vídeo publicado nas redes sociais na noite dessa terça-feira, 18.

Pedro Uczai foi internado no dia 11 de agosto, após passar mal durante uma reunião do Colégio de Líderes da Câmara. Segundo sua assessoria, o deputado sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo. Na ocasião, ele estava consciente, orientado e em condição clínica estável.

No dia, o episódio impactou a agenda do plenário. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a sessão que estava prevista para a data. A reunião do Colégio de Líderes era realizada para definir o calendário de votações para a semana de "esforço concentrado" estabelecida por causa das eleições.

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