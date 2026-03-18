Líder do PT na Câmara propõe alterar lei de autonomia e vincular BC à Fazenda
O texto busca retomar o debate sobre a autonomia da autoridade monetária, garantida por lei há cinco anos
O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), apresentou um projeto de lei complementar (PLP) no qual propõe vincular o Banco Central ao Ministério da Fazenda. Atualmente, o BC é uma autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vínculo com qualquer ministério.
O texto busca retomar o debate sobre a autonomia da autoridade monetária, garantida por lei há cinco anos.
Ao justificar a proposta, o petista classifica a "autonomia absoluta" da autarquia hoje como antidemocrática e diz que ela dificulta a implementação do programa de governo legitimado nas urnas.
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Alega também que ela não tem se mostrado eficaz, uma vez que não houve cumprimento da meta de inflação em quatro dos cinco anos subsequentes à sua aprovação, nem redução do spread médio do crédito no País, em comparação ao nível registrado na época da aprovação. Também menciona o caso Master.
Diz que o BC não conseguiu zelar pela estabilidade do sistema financeiro, o que teria revelado fragilidades no aparato regulatório e na supervisão, que permitiram o desenvolvimento de modelos de negócios fraudulentos, como o do banco.
Uczai defende que a proposta readequaria a natureza jurídica do BC à doutrina administrativa brasileira. No projeto, o deputado também propõe fazer coincidir o calendário do mandato do presidente da autoridade monetária com o do presidente da República.
Atualmente, o início do mandato do presidente do Banco Central somente ocorre no terceiro ano do mandato presidencial. A matéria sugere que ele passe a começar em março do primeiro ano de mandato do presidente da República.
O PLP prevê também acabar com a diferenciação que há entre o objetivo fundamental da autarquia - assegurar a estabilidade de preços - e os demais - zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. O texto propõe listar todos esses itens de forma equivalente, apenas como "objetivos" do BC.
Para justificar essa medida, argumenta que, com um mandato legal para perseguir um único objetivo, o BC não tem atualmente obrigação formal de considerar os impactos de suas decisões sobre a evolução de outras variáveis econômicas relevantes. Enfatiza que, usando essa discricionariedade, o BC tem mantido uma das mais elevadas taxas de juros reais do mundo.
"A taxa de juros real brasileira tornou-se, assim, uma verdadeira jabuticaba, que só existe aqui. Mantido o atual modelo de autonomia absoluta, essa situação pode perdurar indefinidamente", defende.
O deputado também propõe que o BC seja obrigado a enviar regularmente ao Senado relatórios de atividade econômica e emprego, além dos relatórios de inflação e de estabilidade financeira, que já remete à Casa Legislativa.