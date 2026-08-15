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DEPUTADO FEDERAL Líder do PT na Câmara recebe alta de UTI após sofrer AVC durante reunião de líderes Pedro Uczai seguirá internado no hospital, com previsão de ser liberado na segunda-feira

O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (PT-SC), recebeu alta neste sábado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, onde ele está internado. Ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico durante uma reunião do Colégio de Líderes, na capital federal, na última terça-feira.

Segundo nota divulgada pelo PT, o parlamentar se recuperou e encontra-se consciente, "com boa evolução do quadro clínico, sem comprometimento cognitivo ou motor". Ele seguirá internado no hospital, com previsão de alta para segunda-feira, dia 17 de agosto.

Um AVC isquêmico ocorre quando uma artéria cerebral é obstruída, interrompendo ou reduzindo o fluxo de sangue para parte do cérebro.



O encontro do Colégio de Líderes, comandado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), discutia a pauta de votações da semana, quando Uczai sentiu-se indisposto e desmaiou. Depois de realizar exames no hospital, foi diagnoticado um AVC isquêmico no cerebelo esquerdo.

Uczai recebeu os primeiros atendimentos no local. Os deputados - e médicos - Dr Luizinho (PP-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) ajudaram no atendimento ao líder petista. Em seguida, Uczai foi conduzido de maca ao Departamento Médico da Câmara e depois para o hospital.

Em comunicado anterior, o PT informou que Uczai estava sendo submetido a uma bateria de exames no hospital e não apresentou déficits motores ou cognitivos.

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