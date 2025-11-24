Líder do PT não vê tempo para votar indicação de Messias em 2025

A- A+

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) admitiu que há mal-estar com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) após a escolha de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) e não vê tempo para votar a indicação ainda em 2025.

Wagner avalia que é preciso esperar "esfriar" o ambiente de "tensão muito grande" criado com o envio do nome de Messias:

— Há uma tensão muito grande, tem que esperar esfriar essa tensão e será conversa individual com cada senador e senadora.

O voto é secreto e eu não faço aposta em votação com voto secreto. O voto secreto pode ajudar quem queira me ajudar, pode me ajudar quem queira atrapalhar, tem que trabalhar com humildade — afirmou em entrevista à Globo News.

Alcolumbre sinalizou seu incômodo já na quinta-feira, logo após Lula anunciar Jorge Messias para a vaga deixada por Luis Roberto Barroso na Corte. Segundo aliados, o senador não foi consultado por Lula antes da decisão e já havia demonstrado incômodo com a forma como o processo vinha sendo conduzido. O preferido dele, e também da maioria dos senadores, era o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Wagner atribuiu a rusga a "um erro de comunicação":

— Espero que esse mal-estar do Davi comigo, porque não é meu com ele, espero que a gente volte a conversar com a naturalidade que sempre conversou. Somos os dois únicos judeus do senado da república, sempre tivemos uma relação muito boa. Acho que foi o momento, dessa reclamação dele não ter sido avisado que ia sair anuncio na quinta-feira. Foi erro de comunicação, mas não é por isso que vamos romper relações que foram construídas ao longo do tempo — disse.

De acordo com o senador, um integrante do seu gabinete informou de forma equivocada um jornalista de que Lula teria informado Alcolumbre que a indicação seria na quinta-feira. Wagner afirmou que nem ele e nem Lula avisaram o presidente do Senado da data em que ocorreria a indicação.

— Alguém aqui do meu gabinete, deu informação errada e mentirosa, dizendo que eu teria afirmado que presidente ligou pro Alcolumbre e que eu também falei com Alcolumbre, o que não é verdade. Já falei com a pessoa que foi informada erroneamente. Eu não liguei, presidente também não ligou, tiveram uma conversa há três, quatro semanas atrás. Teve a conversa com Rodrigo e ele indicou na quinta. E o Alcolumbre estava na expectativa que o presidente ia ligar para ele antes da indicação — afirmou.

Wagner afirmou ainda que Alcolumbre disse a ele não ter gostado de uma afirmação de Wagner, feita semanas antes da indicação, em que o líder disse que Lula já estava decidido a indicar Jorge Messias.

— Não tiro ninguém do caminho, mas não confirmo mentira. Eu afirmei que a minha sensação é que havia convicção na escolha do Jorge Messias — afirmou — Ele me disse: Achei que sua resposta não foi boa. Mas quando Lula afirma que escolheu, a partir daí, não tenho que ter mais opinião.

Sobre o ambiente hostil ao nome do Jorge Messias no Senado, Wagner disse ainda que a eleição de ministro do Supremo nunca é fácil no Senado e que "nunca há uma folga". Também afirmou que o próprio presidente Lula poderá ligar para senadores para pedir apoio a Messias:

—Isso (de placar de Messias no plenário) só no dia que for colocado em votação a gente vai saber. O presidente está fora (em viagem à África), talvez entre pra conversar com senadores. É um trabalho a ser feito. Nunca foi muito fácil eleição, muita gente foi aprovada com 46, 47, 45 votos, nunca há uma folga — disse.

